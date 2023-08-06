المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

كشفت وزارة المالية، مواعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2023

ووفقا لـ طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،سيتم مرتبات أغسطس 2023، بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وكان قد تم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الماضي بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.