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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

لقب دوري أبطال إفريقيا
لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بانسحاب فريق السلام من جنوب السودان، من مواجهته في دور ال64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال الهلال السوداني في بيان رسمي:" تأهل الهلال رسميا إلى دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب منافسه السلام في الدوري التمهيدي".
 

وأضاف البيان:" تلقى الهلال خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يؤكد تأهل الهلال".


واختتم:" ينتظر الهلال المتأهل من فيتا كلوب الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي في دور ال 32".

بيان الهلال السوداني 

 

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي النهائي.

كاف دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني فريق السلام الأهلى الزمالك

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