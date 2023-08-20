إنقاذ مريض مصاب بضعف بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربية في الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة قام الفريق الطبي بقسم القلب بمستشفي الزقازيق العام بإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديريه والمشرف العام على قسم القلب بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام مستشفى الزقازيق العام باستقبال مريض يعاني من ضعف شديد بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربيه للقلب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نجح الفريق الطبي بقسم القلب برئاسة الدكتور ياسر أمين رئيس القسم والدكتور سيد فرج المشرف الفني على القسطرة والدكتور حسام عطيه رئيس وحده القسطرة القلبية ،والدكتور محمد مجدي والدكتور محمد عبدالله والدكتور محمود الأبيض من إنقاذ حياة المريض وتركيب منظم مؤقت داخل وحدة القسطرة القلبية وبعدها تم حجزه بالعناية المركزة للقلب لحين تركيب منظم دائم.