عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ مريض مصاب بضعف بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربية في الزقازيق العام

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة قام الفريق الطبي بقسم القلب بمستشفي الزقازيق العام بإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديريه والمشرف العام على قسم القلب بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام مستشفى الزقازيق العام باستقبال مريض يعاني من ضعف شديد بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربيه للقلب.

إزالة 5 مقابر تم بنائهم بالمخالفة على أرض زراعية بالشرقية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نجح الفريق الطبي بقسم القلب برئاسة الدكتور ياسر أمين رئيس القسم والدكتور سيد فرج المشرف الفني على القسطرة والدكتور حسام عطيه رئيس وحده القسطرة القلبية ،والدكتور محمد مجدي والدكتور محمد عبدالله والدكتور محمود الأبيض من إنقاذ حياة المريض وتركيب منظم مؤقت داخل وحدة القسطرة القلبية وبعدها تم حجزه بالعناية المركزة للقلب لحين تركيب منظم دائم.

١٠٠ يوم صحة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة العمليات الجراحية العناية المركزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

ترشيحاتنا

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ