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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 مقابر تم بنائهم بالمخالفة على أرض زراعية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الإطار وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبره لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 متر بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

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وفي سياق متصل ، قامت الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 متر بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.

هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ متر خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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