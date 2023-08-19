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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية.. ضبط 1200 كيس مواد غذائية مجهولة المصدر

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من تحرير عدد من المحاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية حيث تم محضر رقم (١٤٠٣٦) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائيه بناحيه قريه قرمله وتم التحفظ على عدد ٣٠ كرتونه مواد غذائية ×٤٠ كيس بإجمالي ١٢٠٠ كيس مجهولة المصدر وبدون فواتير.

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كما تم تحرير محضر رقم (٥٠٠٨) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم (٥٠١١) جنح قسم شرطه بلبيس ضدصاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

وتحرير محضر رقم (٥٠١٢) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل مخبوزات ببندر بلبيس لعدم حمله شهاده صحيه ساريه كما تم تحرير محضر رقم (١٢٠٣٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحيه قرمله لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

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