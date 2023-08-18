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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نزل من بطن أمه حافظا لكتاب الله..عمر معجزة الشرقية لا يتكلم إلا القران

صدى البلد

منذ ولادته وهو لا ينطق ومصابا بالتوحد وأنا أسعى لإيجاد علاج له أو معرفة مرضه حتى تم إجراء الحجامة له بعد مرور 5 سنوات لينطق بعدها كلمة الله والشهادة وأعقبها تلاوة آيات القرآن الكريم حافظا لكتاب الله عن ظهر قلب، واشترك في العديد من المسابقات القرآنية وحصل علي العديد من الجوائز في حفظ كتاب الله... بهذه الكلمات بدأت والده "عمر محمد أحمد" والبالغ من العمر 19 سنة والمقيم بمدينة العاشر من رمضان حديثها لموقع صدى البلد...

بعد 5 سنوات لف على الأطباء أول ما نطق.. الشهادة والله أكبر

 

قالت والدة الطالب "عمر": ربنا رزقني بعمر ولكن منذ اليوم الأول وهو لا ينطق وعلى الفور قمت بالتوجه إلى العديد من الأطباء وكان الإجماع أن عمر مصاب بالتوحد وفي البداية لم أكن أعلم ما هو هذا المرض ولكن مع الوقت علمت أن نجلي من الأشخاص من ذي الإعاقة وفي تلك اللحظة حمدت الله وشكرته علي ما وهبني وبدأت في رحلة البحث عن العلاج لنجلي وطول مدة الخمس سنوات الأولى لم يكن ينطق أو يتعامل مع أحد ومصاب بحالة من الانطواء الشديد ليأتي فرج الله وبعد إجراء الحجامة له نطق الشهادة وكلمة الله أكبر لأشعر بعدها بحالة من الفرحة والسعادة وان الله قادر علي كل شيء.

حافظ لكتاب الله كاملا بدون تدخل أحد أو تحفيظ

 

استكملت والده الطالب "عمر" قائلة جاءت معجزة الله سبحانه وتعالى وذلك عقب تبين حفظ نجلي لكتاب الله الكريم كاملا دون تدخل أي عنصر بشري أو حفظ الفقرات علي يد أحد من المشايخ وكل ما في الأمر أنني كنت أقوم بتشغيل قنوات القران الكريم علي التلفاز خلال جلوسه في المنزل وخاصة أنه كان يحب سماع القران الكريم يصاب بحالة نفسية هادئة جدا خلال تشغيل القران الكريم وعقب ذلك تفاجأت أنه حافظ لكتاب الله وبدأ في الالتحاق في العديد من المسابقات الدينية وحصل علي العديد من الجوائز المختلفة.

عمر يحصل علي العديد من الجوائز في حفظ القرأن الكريم

 

عقب اكتشافي هذه المعجزة وحفظ عمر للقرآن الكريم بدأت في الاشتراك له في المسابقات القرآنية وكانت أول مسابقة في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وهو بعمر الـ 7 سنوات وحصل علي المركز الأول أعقبها الفوز بالعديد من الجوائز في حفظ كتاب الله ولذا أناشد كل أم وأب لديه ابن من ذوي الإعاقة الحفاظ علي تلك المنحة الربانية والهدية من الله -عز وجل-  وخاصة أن لديهم طاقات إيجابية متفجرة وهم مصدر للطاقة الإيجابية والسعادة.

نفسي أطلع عمرة انا وعمر وزيارة قبر رسول الله

 

في النهاية أكدت والدة الطالب "عمر" أن حلم حياتها وحلم عمر هو زيارة قبر رسول الله وعمل عمرة مشيرة إلى أنه في حالة تحقيق حلم عم فسوف تكون من أسعد الناس وخاصة أن هذا حلم تحلم به هي ونجلها .

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الزقازيق الشرقية العاشر من رمضان آيات القرآن الكريم تشغيل القرآن الكريم للقران الكريم

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