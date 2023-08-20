أفضل موبايل من Nokia لمحدودي الدخل 

أصدرت شركة نوكيا هاتفها الذكي Nokia 3.4 في عام 2020، ويعد هذا الهاتف من أفضل الخيارات المتاحة للأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة.. يتميز Nokia 3.4 بشاشة 6.39 بوصة HD+، ومعالج Snapdragon 460، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

نوكيا 3.4: أفضل هاتف ذكي لمحدودي الدخل

يحتوي Nokia 3.4 على العديد من الميزات التي تجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة، بما في ذلك:

• شاشة كبيرة وواضحة

• معالج سريع وقوي

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية

• بطارية كبيرة تدوم طويلاً

• نظام تشغيل Android One بسيط وسهل الاستخدام

يتوفر Nokia 3.4 في السوق بسعر يبدأ من 150 دولارًا، وهو يمثل قيمة جيدة مقابل المال. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جيد بسعر مناسب، فإن Nokia 3.4 هو خيار رائع.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل Nokia 3.4 هو أفضل هاتف ذكي لمحدودي الدخل:

• السعر: يتوفر Nokia 3.4 بسعر يبدأ من 150 دولارًا، وهو سعر مناسب جدًا لهاتف ذكي بمستوى أداء Nokia 3.4.

• الأداء: يتميز Nokia 3.4 بمعالج Snapdragon 460 وهو معالج قوي يوفر أداءً جيدًا في المهام اليومية.

• الكاميرا: يحتوي Nokia 3.4 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وهي تلتقط صورًا ومقاطع فيديو جيدة الجودة.

• البطارية: يتميز Nokia 3.4 ببطارية كبيرة تدوم طويلاً، حيث يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى يومين بشحنة واحدة.

• نظام التشغيل: يعمل Nokia 3.4 بنظام التشغيل Android One وهو نظام تشغيل بسيط وسهل الاستخدام.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جيد بسعر مناسب، فإن Nokia 3.4 هو خيار رائع.