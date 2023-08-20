قبل الافتتاح.. التفاصيل الكاملة لبيت التراث.. أول نواة للأرشيف المصري.. وداعم للمبادرات المعنية

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، المقرر له مساء اليوم، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.

بيت التراث مركزا عالميا

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن بيت التراث سيكون مركزا عالميا للتراث المصري، ومنفذ من منافذ تواصل التراث المصري مع العالمية.

وأضافت وزيرة الثقافة لـ «صدى البلد»، أن بيت التراث يضم العديد من الفعاليات المعنية بالتراث المادي واللامادي، وكذلك منافذ لبيع منتجات الحرف التراثية، ومركزا لتبادل الخبرات العالمية في حماية التراث والحافظ عليه.

أهمية بيت التراث

وأكدت وزيرة الثقافة أن بيت التراث سيعمل على تعريف الشباب والأجيال القادمة بأهمية التراث المادي واللامادي، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصة بملف التراث، وافتتاح بيت التراث، يعد استكمالا لمجهودات الوزارة في الاهتمام بالتراث المادي واللامادي.

وأضافت أن بيت التراث سيكون معنيا بجمع وتوثيق كل ما يخص التراث المصري في المحافظات، وداعم للمبادرات المعنية بالتراث وعلى رأسها مبادرة «صنايعية مصر» التي تحظى برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية، لأهمية التراث المصري.

أرشيف وطني



ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

نهلة إمام: بيت التراث أول نواة للأرشيف الوطني

وفي تصريحات صحفية قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي، ورئيس مجلس أمناء "بيت التراث"، إن بيت التراث أول نواة للأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي في جميع القطاعات سواء وزارة الثقافة أو التليفزيون.

وأضافت "إمام" أن البيت يستقبل الأرشيف غير المادي من الفعاليات الخاصة بالمحافظات في مقره مثل إقامة حفلات عن تراث أسوان وأطعمتها والزى الشعبي، إضافة إلى أنه سيقيم حفلات للثقافات الدولية على نحو خاص للتعريف بتراثها وأزيائها الشعبية وأطعمتها للجمهور المصري.