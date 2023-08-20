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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المنسق الإعلامي للبطولة العربية: رونالدو غضب من عدم اختياره كأفضل لاعب بكأس العرب

صدى البلد

قال عادل كريّم، المنسق الإعلامي لنهائي بطولة كأس الملك سلمان (كأس العرب)، إن كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، كان مستاءً بشدة من عدم حصوله على لقب أفضل لاعب بالبطولة.

وأضاف كريّم، في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج “صباحكم رياضة” على إذاعة الشباب والرياضة: "حينما سمع رونالدو صوت المعلق الداخلي يعلن حصول ساڤيتش على لقب أفضل لاعب بالبطولة، تساءل مستنكرًا: كيف حدث هذا؟".

وتابع: "ربما عنده حق لأنه بصراحة كان شايل النصر وهو سبب التتويج، وفكرة شغفه المتواصل لحصد الألقاب الفردية والجماعية أمر يثير الإعجاب دائمًا".

وأوضح كريّم، الذي كان موجودًا وقت تسليم الجوائز، أن اللجنة المنظمة غيرت من ترتيب الجوائز كنوع من إرضاء رونالدو.

واستطرد: "من المفترض منح جائزة أفضل حارس (نواف العقيدي) ، ثم هداف البطولة (رونالدو)، ثم أفضل لاعب بالبطولة (ساڤيتش) بهذا الترتيب.. ولكن إرضاءً لرونالدو تم تغيير الترتيب ليستلم رونالدو جائزته بالترتيب الأخير".

وأوضح كريّم أن الهداف التاريخي للبرتغال يثق في نفسه لدرجة ممكن وصفها بالغرور، مازحًا: “لكن حقه.. لو مش هو اللي هيشوف نفسه مين هيشوف نفسه”.

وأكمل" "رونالدو نادرًا ما يتفاعل مع نداء الجمهور بعكس بنزيما، كما أنه محترف للغاية في تصرفاته، وصورتي معه تسعدني لأنها جاءت عفوية أثناء طلبي منه القدوم لمنطقة المصورين الزملاء".

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