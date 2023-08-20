عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأسبوع الـ 33 من الاحتجاجات.. هل أصابت لعنة الإصلاحات القضائية الجيش الإسرائيلي؟

الأسبوع الـ 33 من
الأسبوع الـ 33 من الاحتجاجات الإسرائيلية

تواجه إسرائيل أزمة كبيرة توقفها على أعتاب الحرب الأهلية، بدأت مع تولي رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف الحكم، وتستمر اجتجاجات الإسرائيليين في شوارع تل أبيب للأسبع الـ 33 ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي بدأها نتنياهو والتي يرى معارضيها أنها ستعمل على انهيار القضاء الإسرائيلي وأن الغرض منها هو تهرب نتنياهو وحكومته الفاشية من القضايا الفساد المدان فيها وتجددت التظاهرات التي خرج فيها آلاف الإسرائيليين، يوم السبت 19 أغسطس.

للأسبوع التاسع على التوالي.. عشرات الآلاف في شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
الاحتجاجات الإسرائيلية

الاحتجاجات في إسرائيل

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ آلاف الإسرائيليين يتوافدون للمشاركة بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الطرقات الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضاً في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها حيفا ومفترق كركور، ورحوفوت.

وصوّت الكنيست في 24 يوليو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 33 أسبوعاً.

ولا يتوقف الحديث في إسرائيل عن تراجع كفاءة الجيش بفعل التعديلات القانونية التي أقرها الكنيست، والتي أدت إلى موجة غضب واسعة في صفوف الجيش، خاصة سلاح الطيران. وخلال مداولات سرية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أقر ضباط كبار بتراجع قدرات الجيش بسبب توقف جنود وضباط عن أداء الخدمة التطوعية وتراجع الحماس لدى العاملين في الجيش، وفقاً لما ذكرته القناة 11.

txt

تهريب أوراق نقدية مزوّرة بجودة عالية من تركيا إلى إسرائيل

txt

صحيفة عبرية: إسرائيل تبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة الغربية

وتشير تقديرات نقلتها القناة إلى أن استمرار أزمة التعديلات القضائية سيؤدي إلى تراجع كفاءة سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية في غضون أسابيع قليلة أو بضعة أشهر، بالإضافة إلى الضرر الذي وقع على جاهزية الجيش وسط توقع مزيد من الأضرار مستقبلاً.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن ضباطاً حذروا خلال الاجتماع من تضرر كفاءة القوات البحرية ووحدات الأنظمة التكنولوجية التابعة للجيش، بالإضافة إلى التشكيلات الطبية. وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماع إن جنود الاحتياط ربما يختارون عدم الامتثال للأوامر أو المشاركة في حرب تنتج عن تصرفات الحكومة غير المسؤولة أو استفزازات أي من أعضائها، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الأمر وصل إلى بحث إمكانية تشكيل لجنة تحقيق من قبل المجلس الوزاري الأمني المصغر لمعرفة سبب تراجع كفاءة الجيش.

تنديداً بسياسات حكومة نتنياهو.. 100 ألف يحتشدون في تل أبيب
الاحتجاجات الإسرائيلية

انهيار الجيش الإسرائيلي

ومن جانبه، قال جمال زحالقة عضو الكنيست الإسرائيلي لوكالة أنباء العالم العربي إن الانقسام وصل إلى الجيش، مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط أعلنوا عدم الاستمرار في الخدمة العسكرية إذا تمت دعوتهم.

واعتبر زحالقة أن هذه ضربة قوية وكبيرة للجيش، خاصة القوات الجوية التي تعتمد بنسبة 70 في المائة على قوات الاحتياط التي تضم ضباطاً طيارين، معتبراً جنود وضباط الاحتياط عصب الطيران الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة جداً وحساسة، وكل فرق النخب بالجيش الإسرائيلي تعاني من مشكلة كبيرة، مشيراً إلى أن الأزمة وصلت إلى القوات النظامية، وليس قوات الاحتياط فقط.

ولفت إلى أن إسرائيل أمام مشكلة كبيرة ومرشحة للتفاقم إذا تم سن مزيد من قوانين التعديلات القضائية، لأن هذا سيدفع مزيداً من النخب العسكرية للابتعاد عن الخدمة، مضيفاً أن الجيش يعاني من أزمة كبيرة ولا أحد يعرف إلى أين ستؤدي هذه الأزمة، قائلاً إن هناك مشكلات أخرى فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والوضع الاقتصادي، وهذا يؤثر على قدرة إسرائيل على شراء الأسلحة.

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، إن ما يحدث في دولة الاحتلال الإسرائيلي من مظاهرات وانقسامات داخلية واحتجاجات واضرابات يأتي في سياق محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف للسيطرة على كافة مناحي الدولة وسلطاتها.

txt

جنرال أمريكي يزور إسرائيل لتقييم أضرار لحقت بالجيش

txt

صحف الكويت| السعودية تتيح تأشيرة مرور للقادمين جوا لأداء العمرة.. وحسن نصر الله يتوعد إسرائيل: سنعيدكم إلى العصر الحجري

وأضاف الحرازين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سباق مع الزمن لمحاولة تمرير المشاريع والقوانين التي تضمن استئثارهم بالسلطة وذلك بعد إلغاء حجة المعقولية وسلب صلاحيات المحكمة العليا وسيطرة الحكومة بعد فشل المفاوضات، مما أدخل دولة الاحتلال في حالة من التوتر وهو ما بدأت ملامحه تتحول إلى حالة من الاضرابات الكاملة بداخل إسرائيل.

واختتم أستاذ العلوم السياسية قائلاً إن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ومساراته العنصرية الرافضة لأي حلول سياسية بدأ ينكشف ولذلك فإن الأحداث ستستمر إذا لم تتدخل الولايات المتحدة بثقل كبير وقوي لوقف هذا التطرف الذي يجتاح الشارع الإسرائيلي ووقف رعايتها لنتنياهو وحكومته.

إسرائيل احتجاجات إسرائيل الجيش الإسرائيلي نتنياهو تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

إسرائيل .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ33 على التوالي

استطلاع: تعادل قوة أحزاب الائتلاف والمعارضة في إسرائيل

إسرائيل.. الأطباء يعلنون الإضراب احتجاجا على الإصلاح القضائي

ترشيحاتنا

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

ما هو التسبيح الذي يجلب لك الرزق.. احرص على هذه الأذكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ