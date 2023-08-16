صحيفة عبرية: إسرائيل تبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة الغربية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائييلية تعمل على زيادة مساحة بؤرتين استيطانيتين مقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل.

وقالت الصحيفة العبرية أن هاتين البؤرتين هما عشهئيل أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيجيل"، مشيرة إلى أن مساحة بؤرة عشهيئيل أو "أساهيل" ستزيد 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة..

وأضافت الصحيفة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وكانت حكومة الاحتلال الحالية أقرت في فبراير الماضي، قرارًا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة.

ومساحة البناء حاليًا في بؤرة "أساهيل"، تبلغ حاليًا 55 دونمًا، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة "أبيجيل" 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا.

وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر، كما تذكر الصحيفة العبرية.