صحف الكويت| السعودية تتيح تأشيرة مرور للقادمين جوا لأداء العمرة.. وحسن نصر الله يتوعد إسرائيل: سنعيدكم إلى العصر الحجري

وزارة الصحة في الكويت تعلن عن رصد متحور EG.5

لبنان: وصول باخرة التنقيب إلى «البلوك 9» لبدء الحفر

لبنان.. انفجار وحريق في مطعم بمنطقة فاريا

بريطانيا: روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع

ترامب يندّد بلائحة الاتهامات الرابعة له ويعتبرها «زائفة»



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة القبس إلى اعلان وزارة الصحة عن رصدها لمتحور إي جي 5 (EG.5)، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.



وأوضحت الوزارة أنه استناداً للمعطيات العلمية الأولية، فإنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق



نقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني رفيع المستوى تأكيده أن ما يتعرض له بعض سفن الصيد الكويتية من عمليات قرصنة وسلب واعتداء تحدث خارج المياه الإقليمية الكويتية، وليس من مسؤولية وزارة الداخلية التدخل او حماية هذه السفن المخالفة لخروجها من المياه الإقليمية الكويتية.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الأنباء، إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن تأشيرة مرور للزيارة للقادمين جوا إلى المملكة، تصدر مجانا وبشكل مباشر؛ عند الحجز عبر الخطوط الجوية السعودية أو «طيران ناس».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه التأشيرة صالحة لمدة 90 يوما وتوفر إقامة بالمملكة مدتها 4 أيام، وتتيح تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة.



أشارت صحيفة الوطن، إلى وقوع انفجار فجر اليوم، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا في محافظة جبل لبنان، وأدى إلى أضرار جسيمة في المكان.

وحسب المعلومات، فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.



أفادت صحيفة الأنباء بتحذير الأمم المتحدة من أن الملايين في السودان يعانون من نفاد الغذاء، وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت العاصمة الخرطوم وقادت إلى هجمات بدوافع عرقية في دارفور.

وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك «الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة».



أفادت صحيفة الراي بإعلان “علي حمية” وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني على منصة "إكس" أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز ترانس أوشن بارنتس، وصلت إلى منطقة الامتياز رقم 9، اليوم الأربعاء؛ لبدء أنشطة تنقيب.

ويأتي ذلك في أعقاب إبرام اتفاقية مهمة بوساطة أميركية في العام الماضي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.



أوضحت صحيفة القبس تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ردا على تصريحات مماثلة لوزير الدفاع الصهيوني، بالقول إن «الكيان بالمثل، إذا ذهبت إلى الحرب مع لبنان؛ لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني».

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن الحزب يستطيع أيضاً إعادة الكيان الصهيوني إلى «العصر الحجري» في حال اندلاع نزاع مسلح بين الجانبين، وذلك ردًا على تهديدات مماثلة اطلقها وزير الدفاع الصهيوني. وقال نصرالله في خطاب متلفز «أنتم أيضا ستتم إعادتكم إلى العصر الحجري، إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان»

دوليا، أوضحت صحيفة الراي إعلان الجيش البريطاني اليوم، أن "روسيا تسعى على الأرجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة الانتحارية في الأشهر المقبلة".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي لمعلومات المخابرات على منصة إكس، تويتر سابقا، أن من شبه المؤكد أن "روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع تستند في إنتاجها إلى تصميمات طائرات شاهد الإيرانية المسيرة".



أفادت صحيفة الجريدة بإعلان أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية «الناتو». وانتهز الفرصة كعادة المسؤولين في نظام كييف للمطالبة بتسريع إرسال السلاح لهم.

وكتب بودولياك على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «استبدال الأراضي بمظلة»الناتو«؟ غريب. هذا يعني خسارة الديموقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى».



كما أوضحت صحيفة الوطن إعلان روسيا اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا". وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.



ذكرت صحيفة الأنباء، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ندد، أمس، بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بـ«حملة شعواء!»، معتبرا الاتهامات «زائفة».

وكتب ترامب- المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024- على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: «تبدو لي زائفة!».

وأضاف «لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟؛ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية».