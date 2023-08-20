ناصر الشويكي: كريستيانو رونالدو حقق طفرة في الدوري السعودي مع النصر

قال وكيل اللاعبين ناصر الشويكي، إن كريستيانو رونالدو حقق طفرة في الدوري السعودي مع فريقه، النصر.

وأضاف ناصر الشويكي، في تصريحات صحفية، أن صفقة كريستيانو مع النصر، رابحة، وحققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن نجاح كريستيانو مع النصر؛ شجع نجوم الكرة في العالم على الالتحاق بالدوري السعودي، وآخرهم “نيمار” الذي انضم لفريق الهلال السعودي.

وأشار ناصر الشويكي إلى أن المنافسة ستكون شرسة في الدوري السعودي بعد انضمام نيمار إلى الهلال، مؤكدًا أن مواجهة كريستيانو ونيمار في المباريات، ستزيد من المتعة للجمهور العاشق لكرة القدم في جميع دول العالم.

واختتم وكيل اللاعبين، ناصر الشويكي، تصريحاته، قالا: إن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، توج بأول ألقابه مع فريق النصر السعودي منذ انضمامه إليه في ديسمبر 2022، بعدما رحل عن صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك يعد إنجازًا.