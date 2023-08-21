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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الانخفاض قادم| سر 600 كيلو ذهب من الخارج تقلب أسعار المعدن الأصفر.. الموعد والتفاصيل

الذهب
الذهب

يعتبر المصريون، الذهب، هو الملاذ الآمن لهم، ومصدر استثمار أو ادخار لهم، لكي يحافظوا على قيمة أموالهم.

الذهب 

هل تنخفض أسعار الذهب؟

أفصح ناجي فرج مستشار وزير التموين، عن أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر رغم انخفاضه عالميًا.

وقال فرج، إن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي بسبب الطلب الشديد على السبائك والجنيهات، موضحًا أن الطلب بدأ ينخفض اعتبارا من السبت الماضي.

مبادرة زيرو جمارك

وأضاف مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس" على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة زيرو جمارك التي أطلقتها وزارة التموين، والتي تسمح بدخول أي كمية من الذهب مع دفع فقط 14% رسم قيمة مضافة على المصنعية، ساهمت في إدخال نحو 600 كيلو ذهب، متابعا أن أسعار الذهب في الوقت الحالي معتدلة، مع توقعات بتراجع سعر الذهب إلى مستوى 2150 جنيهًا خلال الأيام القادمة.

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وتابع مستشار وزير التموين: "المبادرة كان لها أثر جيد في ضبط سوق الذهب بمصر، بالإضافة لتعويض نقص واردات المصريين من العملات الأجنبية".

وتوقع مستشار وزير التموين استقرار أسعار الذهب في مصر حتى الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع هدوء سعر المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي نحو 2245 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17960 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 2245 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 2566 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 1924 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 نحو 2352 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 1497 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 نحو 1283 جنيها.

الذهب 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، استقرارا داخل محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17960 جنيها.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 5.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.2% في البورصة العالمية، بفعل مخاوف استمرار الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.

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