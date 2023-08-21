أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة في الأسواق العالمية ليسجل سعر الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور، فيما سجل سعر الجرام من عيار 21 الآن في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات .

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية رسميا ، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بموجة شديدة الحرارة ضربت البلاد على مدار أسبوعين وانتهت أول الشهر الحالي.

تراجعت أسعار الحديد في مصر بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من اعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

يهتم الكثير بمعرفة أرقام الطوارئ، خاصة أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

وأكد سيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.