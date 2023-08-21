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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة في الأسواق العالمية ليسجل سعر الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور، فيما سجل سعر الجرام من عيار 21 الآن في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة. 

مستقر منذ 5 أشهر.. سعر الدولار في مصر اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات .

 

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية رسميا ، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بموجة شديدة الحرارة ضربت البلاد على مدار أسبوعين وانتهت أول الشهر الحالي.

 

الحديد رخص 10 آلاف جنيه| تراجع مفاجئ يضرب السوق وهذا سعر الطن الآن

تراجعت أسعار الحديد في مصر بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من اعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يهتم الكثير بمعرفة أرقام الطوارئ، خاصة أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

رخصت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانية اليوم الإثنين

وأكد سيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-8-2023 في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. 

اسعار السلع والخدمات الذهب حالة الطقس الأرصاد الحديد نشرة خدمات صدى البلد

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