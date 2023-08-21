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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-8-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 في القاهرة والمحافظات

هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة تخالف السنة وتنقص ثواب الصلاة؟

وفي هذا التقرير  يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، 5 صفر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة بالقـاهـرة4:53 ص6:25 ص12:58 م4:34 م7:29 م8:52 م
مواقيت الصلاة بالإسكندرية4:55 ص6:29 ص1:3 م4:40 م7:37 م9:0 م
طنطــا4:52 ص6:26 ص12:59 م4:36 م7:32 م8:55 م
المنصورة4:50 ص6:24 ص12:58 م4:35 م7:31 م8:54 م
الزقـازيق4:51 ص6:24 ص12:57 م4:34 م7:30 م8:52 م
أسيــوط5:0 ص6:29 ص12:58 م4:30 م7:27 م8:46 م
سـوهاج4:59 ص6:28 ص12:56 م4:28 م7:25 م8:43 م
بنى سويف4:56 ص6:27 ص12:59 م4:33 م7:30 م8:51 م
المنـيـا5:0 ص6:30 ص1:0 م4:33 م7:30 م8:50 م
قـــنا4:56 ص6:24 ص12:52 م4:23 م7:20 م8:38 م
أســوان5:0 ص6:26 ص12:51 م4:19 م7:17 م8:33 م
مطـروح5:6 ص6:40 ص1:14 م4:52 م7:48 م9:11 م
الغردقـة4:49 ص6:19 ص12:48 م4:20 م7:17 م8:36 م
الخارجـة5:7 ص6:35 ص1:2 م4:32 م7:29 م8:47 م
الإسماعيلية4:48 ص6:21 ص12:54 م4:31 م7:27 م8:49 م
دمياط4:47 ص6:22 ص12:56 م4:33 م7:30 م8:53 م
السـلوم5:14 ص6:48 ص1:22 م5:0 م7:56 م9:20 م
نويـبع4:42 ص6:13 ص12:45 م4:19 م7:16 م8:36 م
حلايــب4:48 ص6:13 ص12:37 م4:1 م7:0 م8:15 م
شرم الشيخ4:46 ص6:16 ص12:46 م4:19 م7:16 م8:35 م
الفـيــوم4:57 ص6:28 ص1:0 م4:35 م7:31 م8:52 م
6أكتـوبر4:55 ص6:27 ص12:59 م4:35 م7:31 م8:53 م
كفر الشيخ4:52 ص6:26 ص12:59 م4:36 م7:33 م8:56 م
الحامول4:50 ص6:24 ص12:59 م4:36 م7:32 م8:55 م
بلطيم4:50 ص6:25 ص12:59 م4:36 م7:33 م8:56 م
طابا4:40 ص6:12 ص12:44 م4:19 م7:15 م8:37 م
راس سدر4:48 ص6:20 ص12:52 م4:28 م7:24 م8:46 م
الطـــور4:48 ص6:18 ص12:49 م4:22 م7:19 م8:39 م
دهب4:44 ص6:14 ص12:45 م4:19 م7:15 م8:36 م
ابوزنيمة4:48 ص6:19 ص12:51 م4:25 م7:22 م8:43 م
راس غارب4:50 ص6:20 ص12:51 م4:25 م7:21 م8:42 م
القصير4:50 ص6:18 ص12:46 م4:16 م7:14 م8:32 م
برنيس4:50 ص6:16 ص12:41 م4:8 م7:6 م8:23 م
سفاجة4:50 ص6:19 ص12:47 م4:19 م7:16 م8:34 م
مرسى علم4:50 ص6:17 ص12:44 م4:13 م7:10 م8:28 م
شلاتين4:50 ص6:16 ص12:41 م4:7 م7:6 م8:22 م
سيدى برانى5:10 ص6:45 ص1:19 م4:57 م7:54 م9:17 م
الضبعة5:2 ص6:36 ص1:9 م4:46 م7:43 م9:6 م
العلمين5:0 ص6:34 ص1:7 م4:44 م7:40 م9:3 م
واحة سيوة5:18 ص6:49 ص1:21 م4:56 م7:52 م9:13 م
موط (الداخلة )5:13 ص6:40 ص1:8 م4:37 م7:35 م8:52 م
الفرافرة5:13 ص6:42 ص1:11 م4:43 م7:40 م8:59 م
البويطى5:6 ص6:37 ص1:7 م4:41 م7:38 م8:58 م
باريس5:7 ص6:34 ص1:1 م4:29 م7:27 م8:44 م
المحلة الكبرى4:51 ص6:25 ص12:59 م4:35 م7:32 م8:55 م
الحمام4:56 ص6:28 ص1:0 م4:35 م7:31 م8:53 م
نجع حمادى4:58 ص6:26 ص12:54 م4:25 م7:22 م8:40 م
بورسعيـد4:46 ص6:20 ص12:54 م4:31 م7:28 م8:51 م
السـويس4:48 ص6:21 ص12:53 م4:29 م7:25 م8:47 م
العريـش4:40 ص6:14 ص12:48 م4:25 م7:21 م8:44 م
الطـــور4:48 ص6:18 ص12:49 م4:22 م7:19 م8:39 م
دمنـهـور4:54 ص6:28 ص1:1 م4:38 م7:35 م8:58 م
ادفو4:58 ص6:25 ص12:52 م4:21 م7:18 م8:35 م
اسنا4:59 ص6:26 ص12:53 م4:22 م7:19 م8:37 م
الأقصر4:57 ص6:25 ص12:52 م4:22 م7:20 م8:37 م
القاهرة الجديدة4:53 ص6:25 ص12:57 م4:33 م7:29 م8:51 م
توشكى5:8 ص6:33 ص12:57 م4:23 م7:21 م8:37 م
الدلنجات4:54 ص6:28 ص1:1 م4:38 م7:34 م8:56 م
كاترين4:46 ص6:17 ص12:48 م4:21 م7:18 م8:38 م
السادات4:55 ص6:28 ص1:1 م4:37 م7:33 م8:56 م
مدينة 15 مايو4:53 ص6:25 ص12:58 م4:33 م7:29 م8:51 م
الصالحية الجديدة4:50 ص6:23 ص12:56 م4:33 م7:29 م8:51 م
العاشر من رمضان4:50 ص6:23 ص12:56 م4:32 م7:28 م8:50 م
العاصمة الادارية الجديدة4:52 ص6:25 ص12:57 م4:32 م7:29 م8:50 م
العبور4:52 ص6:25 ص12:57 م4:33 م7:29 م8:51 م
الفشن الجديدة4:58 ص6:29 ص1:0 م4:34 م7:30 م8:51 م
المنصورة الجديدة4:51 ص6:26 ص1:0 م4:37 م7:33 م8:57 م
النوبارية الجديدة4:49 ص6:23 ص12:56 م4:32 م7:28 م8:51 م
بدر5:0 ص6:32 ص1:5 م4:41 م7:37 م8:59 م
بنى مزار الجديدة4:51 ص6:22 ص12:53 م4:26 م7:23 م8:43 م
بورسعيد الجديدة سلام4:44 ص6:18 ص12:51 م4:28 م7:24 م8:47 م
بئر العبد الجديدة4:50 ص6:23 ص12:57 م4:34 م7:30 م8:53 م
توشكى الجديدة5:9 ص6:34 ص12:58 م4:24 م7:22 م8:38 م
حدائق العاصمة4:48 ص6:21 ص12:53 م4:29 م7:25 م8:47 م
رشيد الجديدة4:38 ص6:12 ص12:46 م4:24 م7:20 م8:43 م
رفح الجديدة4:52 ص6:26 ص1:0 م4:37 م7:33 م8:56 م
سفنكس الجديدة4:52 ص6:24 ص12:57 م4:32 م7:28 م8:50 م
شرق العوينات5:3 ص6:28 ص12:52 م4:17 م7:16 م8:31 م
غرب النوبارية4:48 ص6:21 ص12:55 م4:31 م7:27 م8:50 م
منوف4:53 ص6:26 ص1:0 م4:36 م7:32 م8:55 م
ديارب نجم4:50 ص6:24 ص12:57 م4:34 م7:31 م8:53 م
ابو تشت4:58 ص6:27 ص12:55 م4:25 م7:23 م8:41 م
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