مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-8-2023 في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.
ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، 5 صفر 1445 هجرية.
وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:
|المدينة
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|مواقيت الصلاة بالقـاهـرة
|4:53 ص
|6:25 ص
|12:58 م
|4:34 م
|7:29 م
|8:52 م
|مواقيت الصلاة بالإسكندرية
|4:55 ص
|6:29 ص
|1:3 م
|4:40 م
|7:37 م
|9:0 م
|طنطــا
|4:52 ص
|6:26 ص
|12:59 م
|4:36 م
|7:32 م
|8:55 م
|المنصورة
|4:50 ص
|6:24 ص
|12:58 م
|4:35 م
|7:31 م
|8:54 م
|الزقـازيق
|4:51 ص
|6:24 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:30 م
|8:52 م
|أسيــوط
|5:0 ص
|6:29 ص
|12:58 م
|4:30 م
|7:27 م
|8:46 م
|سـوهاج
|4:59 ص
|6:28 ص
|12:56 م
|4:28 م
|7:25 م
|8:43 م
|بنى سويف
|4:56 ص
|6:27 ص
|12:59 م
|4:33 م
|7:30 م
|8:51 م
|المنـيـا
|5:0 ص
|6:30 ص
|1:0 م
|4:33 م
|7:30 م
|8:50 م
|قـــنا
|4:56 ص
|6:24 ص
|12:52 م
|4:23 م
|7:20 م
|8:38 م
|أســوان
|5:0 ص
|6:26 ص
|12:51 م
|4:19 م
|7:17 م
|8:33 م
|مطـروح
|5:6 ص
|6:40 ص
|1:14 م
|4:52 م
|7:48 م
|9:11 م
|الغردقـة
|4:49 ص
|6:19 ص
|12:48 م
|4:20 م
|7:17 م
|8:36 م
|الخارجـة
|5:7 ص
|6:35 ص
|1:2 م
|4:32 م
|7:29 م
|8:47 م
|الإسماعيلية
|4:48 ص
|6:21 ص
|12:54 م
|4:31 م
|7:27 م
|8:49 م
|دمياط
|4:47 ص
|6:22 ص
|12:56 م
|4:33 م
|7:30 م
|8:53 م
|السـلوم
|5:14 ص
|6:48 ص
|1:22 م
|5:0 م
|7:56 م
|9:20 م
|نويـبع
|4:42 ص
|6:13 ص
|12:45 م
|4:19 م
|7:16 م
|8:36 م
|حلايــب
|4:48 ص
|6:13 ص
|12:37 م
|4:1 م
|7:0 م
|8:15 م
|شرم الشيخ
|4:46 ص
|6:16 ص
|12:46 م
|4:19 م
|7:16 م
|8:35 م
|الفـيــوم
|4:57 ص
|6:28 ص
|1:0 م
|4:35 م
|7:31 م
|8:52 م
|6أكتـوبر
|4:55 ص
|6:27 ص
|12:59 م
|4:35 م
|7:31 م
|8:53 م
|كفر الشيخ
|4:52 ص
|6:26 ص
|12:59 م
|4:36 م
|7:33 م
|8:56 م
|الحامول
|4:50 ص
|6:24 ص
|12:59 م
|4:36 م
|7:32 م
|8:55 م
|بلطيم
|4:50 ص
|6:25 ص
|12:59 م
|4:36 م
|7:33 م
|8:56 م
|طابا
|4:40 ص
|6:12 ص
|12:44 م
|4:19 م
|7:15 م
|8:37 م
|راس سدر
|4:48 ص
|6:20 ص
|12:52 م
|4:28 م
|7:24 م
|8:46 م
|الطـــور
|4:48 ص
|6:18 ص
|12:49 م
|4:22 م
|7:19 م
|8:39 م
|دهب
|4:44 ص
|6:14 ص
|12:45 م
|4:19 م
|7:15 م
|8:36 م
|ابوزنيمة
|4:48 ص
|6:19 ص
|12:51 م
|4:25 م
|7:22 م
|8:43 م
|راس غارب
|4:50 ص
|6:20 ص
|12:51 م
|4:25 م
|7:21 م
|8:42 م
|القصير
|4:50 ص
|6:18 ص
|12:46 م
|4:16 م
|7:14 م
|8:32 م
|برنيس
|4:50 ص
|6:16 ص
|12:41 م
|4:8 م
|7:6 م
|8:23 م
|سفاجة
|4:50 ص
|6:19 ص
|12:47 م
|4:19 م
|7:16 م
|8:34 م
|مرسى علم
|4:50 ص
|6:17 ص
|12:44 م
|4:13 م
|7:10 م
|8:28 م
|شلاتين
|4:50 ص
|6:16 ص
|12:41 م
|4:7 م
|7:6 م
|8:22 م
|سيدى برانى
|5:10 ص
|6:45 ص
|1:19 م
|4:57 م
|7:54 م
|9:17 م
|الضبعة
|5:2 ص
|6:36 ص
|1:9 م
|4:46 م
|7:43 م
|9:6 م
|العلمين
|5:0 ص
|6:34 ص
|1:7 م
|4:44 م
|7:40 م
|9:3 م
|واحة سيوة
|5:18 ص
|6:49 ص
|1:21 م
|4:56 م
|7:52 م
|9:13 م
|موط (الداخلة )
|5:13 ص
|6:40 ص
|1:8 م
|4:37 م
|7:35 م
|8:52 م
|الفرافرة
|5:13 ص
|6:42 ص
|1:11 م
|4:43 م
|7:40 م
|8:59 م
|البويطى
|5:6 ص
|6:37 ص
|1:7 م
|4:41 م
|7:38 م
|8:58 م
|باريس
|5:7 ص
|6:34 ص
|1:1 م
|4:29 م
|7:27 م
|8:44 م
|المحلة الكبرى
|4:51 ص
|6:25 ص
|12:59 م
|4:35 م
|7:32 م
|8:55 م
|الحمام
|4:56 ص
|6:28 ص
|1:0 م
|4:35 م
|7:31 م
|8:53 م
|نجع حمادى
|4:58 ص
|6:26 ص
|12:54 م
|4:25 م
|7:22 م
|8:40 م
|بورسعيـد
|4:46 ص
|6:20 ص
|12:54 م
|4:31 م
|7:28 م
|8:51 م
|السـويس
|4:48 ص
|6:21 ص
|12:53 م
|4:29 م
|7:25 م
|8:47 م
|العريـش
|4:40 ص
|6:14 ص
|12:48 م
|4:25 م
|7:21 م
|8:44 م
|الطـــور
|4:48 ص
|6:18 ص
|12:49 م
|4:22 م
|7:19 م
|8:39 م
|دمنـهـور
|4:54 ص
|6:28 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:35 م
|8:58 م
|ادفو
|4:58 ص
|6:25 ص
|12:52 م
|4:21 م
|7:18 م
|8:35 م
|اسنا
|4:59 ص
|6:26 ص
|12:53 م
|4:22 م
|7:19 م
|8:37 م
|الأقصر
|4:57 ص
|6:25 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:20 م
|8:37 م
|القاهرة الجديدة
|4:53 ص
|6:25 ص
|12:57 م
|4:33 م
|7:29 م
|8:51 م
|توشكى
|5:8 ص
|6:33 ص
|12:57 م
|4:23 م
|7:21 م
|8:37 م
|الدلنجات
|4:54 ص
|6:28 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:34 م
|8:56 م
|كاترين
|4:46 ص
|6:17 ص
|12:48 م
|4:21 م
|7:18 م
|8:38 م
|السادات
|4:55 ص
|6:28 ص
|1:1 م
|4:37 م
|7:33 م
|8:56 م
|مدينة 15 مايو
|4:53 ص
|6:25 ص
|12:58 م
|4:33 م
|7:29 م
|8:51 م
|الصالحية الجديدة
|4:50 ص
|6:23 ص
|12:56 م
|4:33 م
|7:29 م
|8:51 م
|العاشر من رمضان
|4:50 ص
|6:23 ص
|12:56 م
|4:32 م
|7:28 م
|8:50 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|4:52 ص
|6:25 ص
|12:57 م
|4:32 م
|7:29 م
|8:50 م
|العبور
|4:52 ص
|6:25 ص
|12:57 م
|4:33 م
|7:29 م
|8:51 م
|الفشن الجديدة
|4:58 ص
|6:29 ص
|1:0 م
|4:34 م
|7:30 م
|8:51 م
|المنصورة الجديدة
|4:51 ص
|6:26 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:33 م
|8:57 م
|النوبارية الجديدة
|4:49 ص
|6:23 ص
|12:56 م
|4:32 م
|7:28 م
|8:51 م
|بدر
|5:0 ص
|6:32 ص
|1:5 م
|4:41 م
|7:37 م
|8:59 م
|بنى مزار الجديدة
|4:51 ص
|6:22 ص
|12:53 م
|4:26 م
|7:23 م
|8:43 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|4:44 ص
|6:18 ص
|12:51 م
|4:28 م
|7:24 م
|8:47 م
|بئر العبد الجديدة
|4:50 ص
|6:23 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:30 م
|8:53 م
|توشكى الجديدة
|5:9 ص
|6:34 ص
|12:58 م
|4:24 م
|7:22 م
|8:38 م
|حدائق العاصمة
|4:48 ص
|6:21 ص
|12:53 م
|4:29 م
|7:25 م
|8:47 م
|رشيد الجديدة
|4:38 ص
|6:12 ص
|12:46 م
|4:24 م
|7:20 م
|8:43 م
|رفح الجديدة
|4:52 ص
|6:26 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:33 م
|8:56 م
|سفنكس الجديدة
|4:52 ص
|6:24 ص
|12:57 م
|4:32 م
|7:28 م
|8:50 م
|شرق العوينات
|5:3 ص
|6:28 ص
|12:52 م
|4:17 م
|7:16 م
|8:31 م
|غرب النوبارية
|4:48 ص
|6:21 ص
|12:55 م
|4:31 م
|7:27 م
|8:50 م
|منوف
|4:53 ص
|6:26 ص
|1:0 م
|4:36 م
|7:32 م
|8:55 م
|ديارب نجم
|4:50 ص
|6:24 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:31 م
|8:53 م
|ابو تشت
|4:58 ص
|6:27 ص
|12:55 م
|4:25 م
|7:23 م
|8:41 م