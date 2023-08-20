علاج نهائي لنسيان عدد الركعات في الصلاة.. الإفتاء توضح الطريقة

قال عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم سجد للسهو قبل ختم الصلاة.

وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.



انسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟

سؤال أجاب عنه محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر اليوتيوب.

ورد وسام، قائلًا: إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.

وأشار الى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.

وتابع: أن دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها بأن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة.