مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة التعرف على مواقيت الصلاة يوميا في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها الموقع إلى قرائه يوميا؛ انطلاقا من اهتمام كثير من القراء عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وموعد أذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.



مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من محافظات مصر اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023:



مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:15 صباحاً

أذان الظهر 1:00 مساءً

أذان العصر 4:36 مساءً

أذان المغرب 8:00 مساءً

أذان العشاء 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 4:44 مساءً

موعد أذان المغرب 8:08 مساءً

موعد أذان العشاء 8:42 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:56 صباحاً

موعد أذان العصر 4:33 مساءً

موعد أذان المغرب 7:57 مساءً

موعد أذن العشاء 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:02 مساءً

موعد أذان العصر 4:31 مساءً

موعد أذان المغرب 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:48 صباحاً

موعد أذان العصر 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب 7:43 مساءً

موعد أذان العشاء 9:12 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 1:29 مساءً

موعد أذان العصر 4:50 مساءً

موعد أذان المغرب 8:16 مساءً

موعد أذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطــا

وقت صلاة الفجر 4:13 صباحا

موعد أذان الظهر 1:01 مساء

موعد أذان العصر 4:39 مساء

موعد أذان المغرب 8:3 مساء

موعد أذان العشاء 9:36 مساء



الصلاة في الإِسلام

تعد الصلاة في الإِسلام الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"». وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".