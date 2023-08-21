أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الإثنين 21-8-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 21 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الإثنين الموافق 21-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.4253 جنيه، والبيع 33.5741 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.1478 جنيه، والبيع 39.3338 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6854 جنيه، والبيع 22.7911 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4854 جنيه، والبيع 4.506 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8847 جنيه، والبيع 2.9021 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7976 جنيه، والبيع 2.824 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.8324 جنيه، والبيع 35.0011 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.1166 جنيه، والبيع 21.2539 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.6646 جنيه، والبيع 19.7995 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين 21 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 21-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.232 جنيه و 100.2014 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2273 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4643 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5673 جنيه للبيع.



