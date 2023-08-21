حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

تثير الفنانة نادية الجندي جدلا كبيرا بسبب رشاقة جسمها وكان قد كشف الفنان شريف خير الله، عن كواليس خاصة للفنانة نادية الجندي وسر رشاقتها.

وأكد خير الله أن تعرف علي روتين يومها من خلال تعاونه مع الفنانة نادية الجندي، في فيلم "عصر القوة"، قائلا إنها ملتزمة في مواعيدها وتمارس التمارين الرياضية بشكل مستمر.

وقال شريف خير الله، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، "نادية الجندي واحنا بنعمل عصر القوة كانت بتنزل الساعه 7 ونص الجيم تخلص الساعة 9 وبعدها تروح التصوير الساعه 10 هي بتحافظ على جسمها وبتهتم بصحتها علشان كده بتصغر".