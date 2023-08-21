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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية facebook من الاختراق.. قم بتفعيل هذا الإجراء

فيسبوك
فيسبوك

 

ينصح خبراء الأمن السيبراني بتغيير كلمة مرور حساباتك كل 6 أشهر حتى لا يتمكن المتسللين من اختراقها، خاصة حسابات السوشيال ميديا التي تعتبر مصدرا رئيسيا للمحتالين.

تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على أمان بياناتك - وتقليل فرصة التعرض للاختراق بنسبة كبيرة عن طريق تغيير كلمة المرور بانتظام كل 3 أشهر، خاصة على  فيسبوك 

لحسن الحظ ، يعد إنشاء كلمة مرور جديدة أمرًا سهلاً على  فيسبوك  Facebook سواء من خلال فتح التطبيق على الويب وكذلك في تطبيق  Facebook  الخاص بالهاتف. إليك كيفية القيام بذلك.

كيفية تغيير كلمة مرور Facebook الخاصة بك على موقع الويب

1. افتح  صفحة Facebook على سطح المكتب في متصفح الويب الذي تختاره وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الخطوة الأولى

2. انقر فوق السهم الذي يشير لأسفل الموجود لديك أعلى الشاشة من اليسار، ثم انقر فوق خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy

فيسبوك 

3. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة ، انقر فوق عرض المزيد في مركز الحسابات.

4. في مركز الحسابات Accounts Center، حدد كلمة المرور والأمان (ضمن إعدادات الحساب).

فيسبوك 

5. حدد تغيير كلمة المرور. إذا كان لديك حسابات متعددة مع Meta منها فيسبوك وانستجرام، فسيُطلب منك تحديد الحساب الذي تريد تغييره.

فيسبوك 

6. اكتب كلمة المرور الحالية ، ثم أدخل كلمة مرور جديدة وأدخلها مرة أخرى للتأكيد.

6. انقر فوق حفظ التغييرات لتأكيد كلمة المرور الجديدة.

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تغيير كلمة المرور من خلال الموبايل

1. افتح تطبيق فيسبوك على جهاز iPhone الخاص بك أو الأندرويد وانقر فوق "القائمة" Menu في الركن الأيمن السفلي من شاشتك لفتح قائمة من الخيارات.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق قسم الإعدادات والخصوصية ، ثم مرة أخرى على الإعدادات.

فيسبوك 

3. اضغط على عرض المزيد في مركز الحسابات.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى كلمة المرور والأمان (ضمن إعدادات الحساب).

5. اضغط على تغيير كلمة المرور. إذا كان لديك أكثر من حساب مع شركة ميتا منها انستجرام وفيسبوك ، فستتم مطالبتك بتحديد الحساب الذي تريد تغيير كلمة المرور به.

فيسبوك 

6. في شاشة تغيير كلمة المرور ، أدخل كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة ، ثم أعد كتابة كلمة المرور الجديدة لتأكيدها. اضغط على زر تغيير كلمة المرور الأزرق لتأكيد التغييرات.

Facebook الأمن السيبراني كلمة مرور فسيبوك فيسبوك

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