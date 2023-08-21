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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيارات كلاسيكية في سينما مهرجان عمان بالدورة الرابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

تستمر فعاليات الدورة الرابعة من "عمان السينمائي"، وهو أول مهرجان دولي للأفلام العربية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتشهد سينما السيارات التي تستضيف عددا من عروض المهرجان في مختلف مسابقاته إقبالا لافتا سواء من ضيوف وجمهور المهرجان على حد سواء.

المهرجان وفر عدد من السيارات الكلاسيكية لرواد السينما لنقل تجربة فريدة تعود بالجمهور إلى زمن بعيد، في محاولة منه تحفيز الأجيال الأحدث إلى مشاهدة الأفلام على طريقة خاصة، وحاز فيلم "ملكات" من المغرب على نسب مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

الفيلم المغربي الذي ينتمي لسينما الطريق، شارك في أسبوع النقاد بالدورة الـ 79 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقدم للمرأة وماتعانيه من تضييق في المجتمعات الذكورية، مستعين بأسطورة مغربية منتشرة حول عائشة القنديشة، التي تعتبر في الخيال الشعبي ملكة للجن والسحر والأعمال الخارقة،

 

مهرجان عمان السينمائي 

المهرجان حقق ما افتقرت إليه المملكة على مدار سنوات طويلة، وهو فسحة تسلط الضوء على المواهب العربية والأردنية الصاعدة، التي تجذب أعمالها جمهوراً محلياً ودولياً متزايداً.

ووفقاً لرئيسة المهرجان، سموّ الأميرة ريم علي، فإن الهدف المنشود هو "تطوير وتعزيز سينما عربية تعكس إبداع المنطقة وتعالج قضاياها الراهنة".

ويركز المهرجان على الأعمال الأولى، وتختار لجان تحكيم دولية أفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويلة وأفضل فيلم عربي قصير. في حين يختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرجٍ في عمله الأول.

قد يقرر أعضاء لجان التحكيم منح جوائز إضافية لكل من: الممثل الرئيسي أو الممثلة الرئيسية في دوره/ها الرئيسي الأول وأو لكاتب السيناريو لعمله الأول في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة؛ وأيضاً لأول عمل للمونتير في مسابقة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة.

بالإضافة إلى العروض السينمائية، يقدّم مهرجان عمَان السينمائي الدولي – أول فيلم برنامجاً تحفيزياً متكاملاً لصنّاع الأفلام الطموحين في الأردن والمنطقة، يتضمن ندوات ومحاضرات وتسويق للمشاريع وحلقات نقاشية مع المخرجين ونجوم السينما.

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
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