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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سرطان الغشاء البريتونى.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

الغشاء البريتونى
الغشاء البريتونى

سرطان الغشاء البريتوني (Peritoneal Cancer) هو نوع نادر من سرطان الغشاء المحيط بأعضاء البطن. ينشأ سرطان الغشاء البريتوني من خلايا الغشاء البريتوني المتواجدة في تجويف البطن وتغلف الأعضاء الموجودة فيه. تعتبر الأسباب المحددة لسرطان الغشاء البريتوني غير واضحة بشكل واضح، ولكنه قد يكون ناتجًا عن انتشار السرطان من أماكن أخرى في الجسم مثل المبيض أو القولون أو البنكرياس أو المعدة، كشفت عنه الدكتورة هند سملى استشارى النساء والتوليد.

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أعراض سرطان الغشاء البريتونى

تتفاوت الأعراض التي يمكن أن تظهر في سرطان الغشاء البريتوني وتشمل:

ألم البطن المستمر أو الشديد.
انتفاخ في البطن أو تورم.
تراكم السوائل في التجويف البطني، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن.
فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.
ضعف عام وتعب مستمر.
تغيرات في عادات الأمعاء والتبول.
تشخيص سرطان الغشاء البريتوني يتطلب إجراء فحوصات واختبارات مختلفة، بما في ذلك الفحص السريري وفحص الصورة بالأشعة وتحاليل الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب (CT scan) والمنظار.

العلاج المناسب يعتمد على عدة عوامل، مثل مرحلة المرض ونوع السرطان الأساسي وحالة المريض بشكل عام. قد تشمل الخيارات العلاجية لسرطان الغشاء البريتوني:

جراحة إزالة الأورام: تتضمن إزالة الأورام الموجودة في الغشاء البريتوني.
العلاج الكيميائي: يمكن استخدام العلاج الكيميائي لتدمير الخلايا السرطانية.
العلاج الإشعاعي: يستخدم الإشعاع لتقليل حجم الأورام وتدمير الخلايا السرطانية.
العلاج المستهدف: يستهدف العلاج المستهدف نقاط ضعف محددة في الخلايا السرطانية دون إلحاق ضرر كبير بالخلايا السليمة.
بالنسبة للوقاية، لا توجد إرشادات محددة لمنع سرطان الغشاء البريتوني نظرًا لعدم وضوح أسبابه الدقيقة. ومع ذلك، يمكن اتخاذ بعض الخطوات العامة للحفاظ على صحة جيدة .

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