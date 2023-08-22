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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

صدى البلد

انتشرت خلال الآونة الأخيرة مقاطع فيديو، أثارت حالة جدل لسرعة التأقلم مع المجتمع السعودي، من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقة البرازيلي نيمار. 

كريستيانو بالجلباب السعودي

ولفت كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار إليه أثناء تجوله بالزي الرسمي السعودي والجلباب الأبيض.

كريستيانو رونالدو 

صديقة نيمار بالعباية

وبعده، خطفت عارضة الازياء البرازيلية برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب نيمار، الانظار بارتداء عباية سوداء في الرياض.    

صديقة البرازيلي نيمار

ويعيش كريستيانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار قائد المنتخب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

 

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