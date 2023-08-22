بتكره لقب ملكة الإغراء.. ابنة هند رستم تروي سبب خلافها مع فاتن حمامة

أكدت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، على وجود خلاف بين والدتها و كلا من تحية كاريوكا و فاتن حمامة، معقبة: "السبب هو منافسة و عدم توافقها مع تحية كاريوكا هي أنها قامت بدور في فيلم توحة وأنها دخلت في الحتة بتاعتها".

وأوضحت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن تحية كاريوكا اتخذت موقف من والدتها، و لكن الثانية كانت تعتمد عدم الرد، و أيضا تقوم بحضور كل مسرحياتها لحبها و تقديرها لها.

كان عيبها إنها مش اجتماعية

ونوهت، إلى أن المشاكل ازدادت بين هند رستم و فاتن حمامة، بعد الحصول على لقب "سيدة الشاشة" و الذي أطلقه مفيد فوزي، معقبة: "ماما كان عيبها إنها مش اجتماعية".

بتكره لقب ملكة الإغراء

ولفتت، إلى أن والدتها كانت ضد لقب "ملكة الإغراء" ، قائلة: "هي عملت أفلام كتير قوية محدش يقدر يعملها".

