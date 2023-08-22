عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكره لقب ملكة الإغراء.. ابنة هند رستم تروي سبب خلافها مع فاتن حمامة

بسنت رضا
بسنت رضا

أكدت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، على وجود خلاف بين والدتها و كلا من تحية كاريوكا و فاتن حمامة، معقبة: "السبب هو منافسة و عدم توافقها مع تحية كاريوكا هي أنها قامت بدور في فيلم توحة وأنها دخلت في الحتة بتاعتها".

وأوضحت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن تحية كاريوكا اتخذت موقف من والدتها، و لكن الثانية كانت تعتمد عدم الرد، و أيضا تقوم بحضور كل مسرحياتها لحبها و تقديرها لها.

كان عيبها إنها مش اجتماعية

ونوهت، إلى أن المشاكل ازدادت بين هند رستم و فاتن حمامة، بعد الحصول على لقب "سيدة الشاشة" و الذي أطلقه مفيد فوزي، معقبة: "ماما كان عيبها إنها مش اجتماعية".

بتكره لقب ملكة الإغراء

ولفتت، إلى أن والدتها كانت ضد لقب "ملكة الإغراء" ، قائلة: "هي عملت أفلام كتير قوية محدش يقدر يعملها".
 

هند رستم تحية كاريوكا فاتن حمامة سيدة الشاشة ملكة الإغراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

سقوط أعمدة كهرباء بسبب شدة الرياح وسط السيول شمال شرق جدة| فيديو

متحدث الصحة: «عجز الأطباء» موجود في العالم كله وليس مصر فقط

ميدفيديف ينصح أوروبا بعدم الانجراف في دعمها لأوكرانيا

محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

أحمد كشري: الأهلي غير محظوظ في التعاقد مع المحترفين اللاتينيين

حجة وعمرة تامة وأنت في بيتك.. أدركها بـ 10 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ