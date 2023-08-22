رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة.. ابنة هند رستم وأسرار لأول مرة

حلت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد من الأسرار لأول مرة عن حياة والدتها و مسيرتها الفنية.

وقالت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "كنا بناديلها هندا و كان اسم دلعها اللي بتحبه" و "رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة" و سبب إطلاقه هذا الاسم هو عصبيتها.

وأوضحت ابنة هند رستم، أن والدتها كانت تُظهر بأنها جريئة و قويه في الشخصية و الطباع و لكن ذلك كان عكس شخصيتها تماما، مؤكدة أنها كانت خجولة و عنيدة و لا تحب المشاكل، معقبة: "شكلها كان غير الحقيقة".



اعتزلت التمثيل و لم تعتزل عن الوسط

ولفتت، إلى أن هند رستم اعتزلت التمثيل و هي بعمر الـ 47 سنة، و كانت علاقتها بزملائها بالوسط تتم من خلال الاتصالات التليفونية و ليست الزيارات المنزلية، مشيرة إلى أن نبيلة عبيد و إلهام شاهين كانوا أصدقاء لها بأخر فترة و يستشيروها في اختيار أعمالهم الفنية.

