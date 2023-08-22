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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة.. ابنة هند رستم وأسرار لأول مرة

ارشيفية
ارشيفية

حلت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد من الأسرار لأول مرة عن حياة والدتها و مسيرتها الفنية.

وقالت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "كنا بناديلها هندا و كان اسم دلعها اللي بتحبه" و "رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة" و سبب إطلاقه هذا الاسم هو عصبيتها.

وأوضحت ابنة هند رستم، أن والدتها كانت تُظهر بأنها جريئة و قويه في الشخصية و الطباع و لكن ذلك كان عكس شخصيتها تماما، مؤكدة أنها كانت خجولة و عنيدة و لا تحب المشاكل، معقبة: "شكلها كان غير الحقيقة".


اعتزلت التمثيل و لم تعتزل عن الوسط

ولفتت، إلى أن هند رستم اعتزلت التمثيل و هي بعمر الـ 47 سنة، و كانت علاقتها بزملائها بالوسط تتم من خلال الاتصالات التليفونية و ليست الزيارات المنزلية، مشيرة إلى أن نبيلة عبيد و إلهام شاهين كانوا أصدقاء لها بأخر فترة و يستشيروها في اختيار أعمالهم الفنية.   
 

هند رستم بسنت رضا رشدي أباظة ابنة هند رستم نبيلة عبيد إلهام شاهين

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