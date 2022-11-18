قابلها في الاستوديو.. ابنة هند رستم تكشف كواليس لقاء والديها قبل الزواج

كشفت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، عن كيفية تعرف الفنانة الراحلة على زوجها، قائلة أن والدتها تزوجت مرتين، الأولي: من والدها حسن رضا، والثاني: الدكتور محمد فياض.

وأضافت "رضا" خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" تقديم الإعلامية مني الشاذلي، أن الفنانة الراحلة هند رستم تعرفت على زوجها فى الأستوديو، معقبة: "معرفتها به كانت لذيذة جدا، كان فيه أوتوبيس بيجي ياخد الفنانين وينزلهم علشان يمثلوا، فشافها نازلة وقالتلهم فين أوضتي، بصلها وأعجب بها وبشخصيتها".

وتابعت: "فضلوا مع بعض خمس سنوات، ثم أنفصلوا، وأبتدت فى تلك الفترة للفن وأصبحت شهيرة، حتي تزوجت من الدكتور فياض فى الستينيات".