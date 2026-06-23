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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر موجة الهبوط خلال تعاملات اليوم، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه دفعة واحدة، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 700 جنيه، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتراجع سعر دولار الصاغة.

ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي شهدها سوق الذهب المحلي خلال الأيام الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

البيع: 6,695 جنيهًا

الشراء: 6,615 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

البيع: 5,860 جنيهًا

الشراء: 5,790 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

البيع: 5,025 جنيهًا

الشراء: 4,965 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

البيع: 3,905 جنيهات

الشراء: 3,860 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب:

البيع: 46,880 جنيهًا

الشراء: 46,320 جنيهًا

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد خسر نحو 700 جنيه مقارنة بمستوياته السابقة، متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار الأعيرة المختلفة.

سعر الأونصة اليوم

الأونصة بالجنيه المصري: 208,305 جنيهات للبيع و205,815 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,097.69 دولار.

سعر دولار الصاغة

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 50.83 جنيه، مقابل 49.74 جنيه للدولار في البنوك، ما ساهم في تحديد مستويات تسعير الذهب بالسوق المحلية.

أسباب تراجع الذهب في مصر

يرجع انخفاض أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها:

هبوط أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.

تراجع الطلب على الشراء محليًا.

استقرار نسبي في سوق الصرف.

اتجاه بعض المستثمرين إلى البيع وجني الأرباح.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط الأسعار محليًا بحركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار، ما يجعل السوق عرضة لمزيد من الصعود أو الهبوط وفق المستجدات الاقتصادية العالمية.

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