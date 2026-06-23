أقل من 50 ألف جنيه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، بالتزامن مع حالة الهدوء التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلية، وسط متابعة دقيقة من جانب المستثمرين لحركة المعدن النفيس عالميًا وتوقعات اتجاهاته خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 47920 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الضرائب، ليواصل ثباته عند نفس مستويات ختام تعاملات الأمس، في ظل استقرار نسبي يشهده السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال بداية التعاملات على النحو التالي وفقاً لما نقلته صدي البلد:

عيار 24: 6846 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5990 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5134 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 47920 جنيهًا

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلي، مع ترقب أي تغيرات عالمية قد تؤثر على الأسعار.

وزن الجنيه الذهب وأهميته الاستثمارية

يبلغ وزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله أحد أكثر أدوات الاستثمار شيوعًا في السوق المصري.

ويفضل العديد من المواطنين والمستثمرين الجنيه الذهب نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، إلى جانب سهولة تداوله وبيعه عند الحاجة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للادخار طويل الأجل.

عوامل تسعير الذهب في السوق المحلي

تعتمد أسعار الذهب في مصر على مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تتحكم بشكل مباشر في حركة الصعود والهبوط، ومن أبرز هذه العوامل:

1- سعر الدولار مقابل الجنيه

يعد الدولار أحد أهم محددات سعر الذهب في السوق المصري، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى انعكاس مباشر على أسعار المعدن النفيس.

2- السعر العالمي للأوقية

يتأثر الذهب محليًا بحركة الأسعار في البورصات العالمية، خاصة سعر الأوقية، والذي يتغير وفقًا لقرارات البنوك المركزية العالمية.

3- أسعار الفائدة الأمريكية

تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على حركة الذهب، حيث ترتفع جاذبيته الاستثمارية في حال انخفاض الفائدة.

4- معدلات التضخم العالمية

يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات ارتفاع التضخم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

5- العرض والطلب في السوق المحلي

تلعب حركة البيع والشراء داخل السوق المصري دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خاصة في فترات المواسم والأعياد.

الذهب عالميًا واتجاهات السوق

وعلى الصعيد العالمي، يواصل الذهب التحرك في نطاقات مستقرة نسبيًا بعد موجة من التذبذب، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويرى محللون أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات أكثر وضوحًا في الأسعار، وفقًا للتغيرات في أسعار الدولار والعوائد على السندات الأمريكية.

استمرار حالة الترقب في الأسواق

وتسود حالة من الحذر داخل سوق الذهب المحلي، مع اتجاه شريحة من المستثمرين إلى الاحتفاظ بالجنيهات الذهبية والسبائك كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

كما تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي على المدى القصير، مع احتمالية حدوث تحركات مفاجئة مرتبطة بالتطورات العالمية.