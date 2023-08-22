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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

صدى البلد

قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، يبحث النادي الأهلي عن تقوية صفوفه بمهاجم أجنبي وعينه على كأس العالم للأندية 2023 التي يشارك بها الأهلي للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الأهلي خلال هذه النسخة أن يصل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم أنها الأصعب والأكثر قوة وتنافسية.

من ينافس الأهلي في كأس العالم للأندية ؟

يدخل الأهلي البطولة ممثلًا عن قارة إفريقيا حيث يصطدم باتحاد جدة السعودي الفريق القوي الذي يضم بين صفوفه كل من كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، ونجولو كانتي وفابينيو، وجوتا، مع إمكانية ضم محمد صلاح قبل انتهاء الميركاتو.

كما ينافس الأهلي فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا والمرشح الأقوى للبطولة، إلى جانب كلا من أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا، وكلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا، ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية، والذي سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر القادم. 

موعد قرعة كأس العالم للأندية 

بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل ستجرى في فندق بارك حياة بمدينة جدة التي تستضيف الحدث بتواجد نادي الاتحاد الممثل للمدينة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية خامس دولة يخوض بها الأهلي منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

والقرعة ستجرى في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

مشوار البطولة ومواجهات الأهلي 

بحسب ما كشفت تقارير، فإن ضربة البداية للبطولة ستكون يوم 12 ديسمبر بمدينة جدة بلقاء كل من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وهي المباراة التي من المتوقع أن يعبرها بطل السعودية بسهولة.

يلتقي اتحاد جدة في دور الـ 8 الأهلي المصري أو أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا، وكلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف، وقد يتم استبعاد  أوراوا ريد داياموندز الياباني من هذه الاحتمالية؛ بسبب انتساب الفريقين لنفس القارة، وهو ما يجعل مواجهة الأهلي واتحاد جدة محتملة بنسبة 50% وهي المواجهة التي ستُلعب يوم 15 ديسمبر.

الفائز سينتقل إلى دور نصف النهائي ليلتقي أحد بطلي أوروبا (ماشستر سيتي) أو بطل أمريكا الشمالية وذلك يومي يومي 18 و19 ديسمبر.

وستقام مباراتي تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية التي يطمح الأهلي أن يكون طرفًا فيها يوم 22 ديسمبر.

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