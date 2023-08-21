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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

قرعة كأس العالم للأندية
قرعة كأس العالم للأندية - أرشيفية

ينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخية مع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.

الأهلي.. طموح يتجدد وسط الكبار 

ويدخل الأهلي هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي بعدما حصل خلال الثلاث نسخ الأخيرة على برونزيتين وعلى المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

ويطمح الأهلي في الوصول للنهائي العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بينما ما ينتظره من المصاعب هذه المرة أكثر من المرات السابقة.

7 متنافسين من العيار الثقيل 

ويتنافس على لقب البطولة إلى جانب الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا، كل من:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية، والذي سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر القادم.

وتختلف هذه النسخة عن النسخ السابقة باعتبارها تضم إلى جانب الأهلي الذي يطمح في منافسة حقيقية على اللقب، كل من مانشستر سيتي بطل أوروبا بنجومه اللامعة، هالاند وبرناردو سيلفا وجريلش ويبروين ورودريجو وغيرهم.

كما قد يصطدم الأهلي بنادي اتحاد جدة المرشح الثاني لحصد اللقب بنجومه، بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا مع احتمالية ضم نجوم آخرين قبل انتهاء الميركاتو ومنهم محمد صلاح.

مشوار البطولة 

سيواجه اتحاد جدة أوكلاند سيتي أولًا في ثمن النهائي، وقد يلتقي الأهلي الذي يدخل في البطولة من دورالـ 8 نادي اتحاد جدة المدجج بالنجوم، إذا لم تضعه القرعة في مواجهة بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية.

إذا صعد الأهلي إلى المربع الذهبي سيواجه مانشستر سيتي أو بطل أمريكا الجنوبية، وفي حال الخسارة سينافس على البرونزية، وفي حال الفوز سينافس على لقب البطولة.

ويمكن تلخيص مشوار الأهلي المتوقع في البطولة أنه أمام مواجهة مرتقبة مع بنزيما، بينما ينتظره هالاند إذا تجاوز بنزيما.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 

معلوم أن المملكة العربية السعودية التي تستضيف نهائيات البطولة، هي خامس دولة يخوض بها الأهلي منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

والقرعة ستجرى في مدينة جدة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أعلن عن إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل ستجرى في فندق بارك حياة بمدينة جدة التي تستضيف الحدث بتواجد نادي الاتحاد الممثل للمدينة.

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