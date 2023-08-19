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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسالة محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قال نجم ليفربول عن الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بنادي اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن اللاعب أظهر ردة فعل مفاجئة قد تقلب الموازين.. فماذا حدث؟

يذكر أن الاتحاد يحاول منذ عدة أسابيع، التعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي، وتسجيله بدلًا من البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، الذي يخطط النادي، لنقله إلى أي فريقٍ سعودي آخر، على سبيل الإعارة.

هل ينتقل صلاح للدوري السعودي؟

قد وافق الدولي المصري محمد صلاح، مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة الكاس القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

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لماذا فعل صلاح ذلك؟

أثار محمد صلاح، الجدل مؤخرا، بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد الماضي، والتي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مباراة الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في أولى جولات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث كان يريد صلاح الاستمرار لنهاية المباراة والتسجيل.

فشل محمد صلاح لأول مرة في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الانجليزي الممتاز، حيث سبق وسجل في المباراة الافتتاحية لمدة 6 مواسم متتالية كرقم قياسي للنجم المصري.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

سبق وتقدم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح بما يعادل 6 مليارات جنيه مصري كراتب خلال موسمين لصلاح من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

ويخوض اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية الشتاء القادم.

رسالة محمد صلاح

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مؤخرا وهو يتغنى بالدوري الإنجليزي، الأمر الذي أثار الجدل خاصة وأنه كان يريد الرحيل للدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو، ظهر فيه محمد صلاح نجم ليفربول، وبعض من نجوم المسابقة.

وقال محمد صلاح في مقطع الفيديو :«هذا هو الدوري الإنجليزي، حيث الرغبة والدراما والجمال والنجوم».

وأكمل النجم المصري: «هذا هو أفضل دوري في العالم».

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