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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أنهت حياة 5 وأصابت 26 شخصا.. بكتيريا فتاكة تغزو شواطئ أمريكية| تفاصيل

بكتيريا الضمة Vibrio
بكتيريا الضمة Vibrio vulnificus

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وتم تسجيل ما لا يقل عن 26 حالة إصابة ببكتيريا (أكل للحوم) في شواطئ شهيرة ومليئة بالسياح في أمريكا.

وأكد مسؤولو الصحة أنه تم اكتشاف بكتيريا vibrio vulnificus على شواطئ منطقة خليج تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وأدت إلى وفاة 5 حالات هذا العام. وفقًا لموقع ديلي ستار.

تحتاج إلى الملح

وأوضح الخبراء أن البكتيريا تحتاج إلى الملح للبقاء على قيد الحياة لذلك يمكن العثور عليها في مياه البحر الدافئة قليلة الملوحة، وتنمو بشكل أسرع في أشهر الصيف.

الجروح والخدوش في خطر

وأشار مسئولو الصحة الأمريكية أن العدوى نادرة الحدوث، لكن أولئك الذين يعانون من جروح مفتوحة أو خدوش سيكونون أكثر عرضة للإصابة ويجب عليهم تجنب النزول إلى الماء.

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير عن 26 حالة من حالات الإصابة ببكتيريا الضمة فولنيفيكوس في فلوريدا هذا العام، بالإضافة إلى وفاة خمسة أشخاص بسبب العدوى البكتيرية وفقًا للمسؤولين.

كما شهدت منطقة خليج تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية العام الماضي 74 حالة إصابة و17 حالة وفاة، وهو ما وصفه الخبراء بأنه "مرتفع بشكل غير طبيعي". وترتبط هذه الأرقام المرتفعة بتسرب مياه الصرف الصحي في المحيط أثناء إعصار إيان.

 

التهاب اللفافة الناخر

 

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تؤدي بعض حالات عدوى بكتيريا Vibrio vulnificus إلى التهاب اللفافة الناخر، وهي عدوى شديدة يموت فيها اللحم المحيط بالجرح المفتوح، ويمكن أن يحدث التهاب اللفافة الناخر بسبب أكثر من نوع واحد من البكتيريا.

ويمكن أن يسبب Vibrio vulnificus عدوى في الجلد مما قد يؤدي إلى انهيار الجلد وتقرحه. كما يمكن للبكتيريا أن تغزو مجرى الدم، مسببة مرضًا شديدًا يهدد الحياة مصحوبًا بأعراض تشمل الحمى والقشعريرة وانخفاض ضغط الدم وتقرحات الجلد.

وفي حين أن أي شخص قد يكون عرضة للإصابة بالعدوى، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يصابون بحالات أكثر خطورة. 

كما يمكن أن تسبب العدوى مرضًا شديدًا أو الوفاة في بعض الحالات، حيث يزعم مسؤولو الصحة أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يموت خلال أيام من الإصابة بالعدوى.

بكتيريا vibrio vulnificus أمريكا منطقة خليج تامبا ولاية فلوريدا بكتيريا الضمة

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