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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. ممنوع استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالات

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

اعتاد الأشخاص على استخدام المضادات الحيوية لعلاج أي مشكلة صحية أو الم ولكن مالا يعلمه كثيرون أن هناك بعض الحالات التي يجب فيها الامتناع عنها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك 
فإن المضادات الحيوية يجب الابتعاد عن تناولها في الحالات التالية:

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لا يجب أن تتناول المضادات الحيوية للعدوى الفيروسية مثل كورونا وفيروسات المعدة ،تستهدف المضادات الحيوية البكتيريا وليس الفيروسات  لذلك ، لن تكن فعالة في ظروف مثل:

الأنفلونزا.
نزلات البرد أو سيلان الأنف.
معظم حالات التهاب الشعب الهوائية .
التهاب الحلق 
عدوى الجيوب الأنفية الناجمة عن فيروس.
من المحتمل أنك لا تحتاج إلى المضادات الحيوية لبعض أنواع العدوى البكتيرية التي عادة ما تختفي من تلقاء نفسها. وتشمل هذه:

- بعض التهابات الجيوب الأنفية الناتجة عن البكتيريا.
- بعض التهابات الأذن .

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