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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد ظهور متحور جديد.. أستاذ أوبئة يحذر من استخدام المضادات الحيوية| فيديو

إسلام عنان
إسلام عنان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس"الإيريس" هو متحور فرعي عن أوميكرون وله نفس أعراضه، موضحًا أن طريقة العلاج تتم عن طريق معالجة الأعراض كما يحدث عند الإصابة بأوميكرون، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل للقاح خاص بالمتحور أوميكرون.

وأضاف “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن المتحور الجديد يشبه أوميكرون من حيث سرعة الانتشار؛ ولكنه أقل شراسة، محذرًا من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب المختص والتأكد من وجود عدوى بكتيرية، مؤكدًا: ”لازم يكون عندنا ثقافة الصحة العامة".

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إلى أن أعراض هذا الفيروس تشبه أعراض أوميكرون والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والوهن وتكسير العظام والإسهال والاضطرابات في الجهاز الهضمى والصداع.

 

الإيريس اوميكرون المضادات الحيوية توك شو صدى البلد

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