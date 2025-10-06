برلماني: انتصارات أكتوبر نبراس للفخر الوطني ومسيرة البناء والتنمية

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انتصارات السادس من أكتوبر 1973، التي نحتفل بذكراها الثانية والخمسين، تمثل رمزًا خالدًا للفخر والانتماء الوطني، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية حريته وكرامته.

وتقدم الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكافة ضباط وجنود وصف القوات المسلحة المصرية الباسلة، على ما قدموه من تضحيات وبطولات في سبيل حماية الوطن".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن انتصار أكتوبر المجيد ليس مجرد حدث عسكري، بل نقطة تحول تاريخية أظهرت عظمة الشعب المصري ووفاء جيشه لمصر، مضيفًا: "هذه البطولات والإنجازات الخالدة تظل مصدر إلهام لكل المصريين في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات الوطنية الكبرى".

وأكد نائب القليوبية، أن المصريين يستلهمون روح أكتوبر في مسيرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تحظى بالاحترام والتقدير على مستوى العالم، مضيفًا: "علينا جميعًا التحلي بروح أكتوبر والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتعزيز مسيرة التنمية".

واختتم النائب مدحت الكمار بيانه، بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، وأن تتواصل انتصاراتها على كافة الأصعدة، معربًا عن خالص تقديره لشهداء القوات المسلحة وأسرهم، مؤكدًا أن تضحياتهم وبطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.