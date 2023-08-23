نسخة طبق الأصل من البشر.. شاهد فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

أقيم في الصين مؤتمر الروبوتات العالمي في دورته الثامنة ليعرض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي جذبت أنظار العالم خلال الآونة الأخيرة من خلال تقديم أداة ChatGPT، وانطلقت فعالياته يوم الأربعاء 16 أغسطس ويستمر حتى الثلاثاء 22 أغسطس.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية يعرض المؤتمر مجموعة كبيرة من الروبوتات منها المخيف ومنها الغريب جدا ومنها المضحك وأيضا الروبوتات الأكثر براعة في العالم.

يقام هذا الحدث السنوي، في مركز إيترونج الدولي للمعارض والمؤتمرات في بكين وهو منصة عالمية و صرح كبير من خلاله يتم عرض وترويج الأعمال في قطاع الروبوتات.

ومن بين الآلات المعروضة كائنات بشرية تشبه البشر تماما ذات جلد صناعي، و"كلاب" ذات أربعة أرجل، وروبوتات ضيافة تقدم الطعام والشراب للعملاء، وفي الوقت نفسه، نرى الروبوتات بالأذرع الآلية الرشيقة ذات المفاصل المتعددة المستخدمة في المصانع لتكون بديلا عن البشر.

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

واحدة من أكبر عوامل الجذب في هذا المؤتمر هو وحدة الـ "أنيماترونكس"في جناح EX Robots التي تقدم روبوتات شبيهة جدا بالبشر لدرجة غريبة ومخيفة مع الجلد الصناعي الذي يبدو حقيقيا، هذه الروبوتات تجسد صورة ما يفترض أن تكون عليه الروبوتات في المخيلة الشعبية، بجلد اصطناعي وتعبيرات وجه نابضة بالحياة مع أذرع وأيدي متحركة.

قال الرئيس التنفيذي للمؤتمر، لي بويانغ إن روبوتات أنيماترونكس مثالية في التعامل مع البشر لأنها تتفاعل معهم وتدخل في أحاديث مع الجمهور والزوار، وبالتالي ستكون ملائمة جدا للعمل في المتاحف ومناطق الجذب السياحي والمدارس.

وفي جزء آخر من قاعة المؤتمرات، يقوم روبوت متخصص في الجراحة مصنوع من قبل شركة Shurui شوري، بمهام معقدة، مثل تقشير بيضة السمان، لإظهار دقته العالية، وبحسب الشركة هو قادر على جراحة المنفذ الواحد وهو إجراء جراحي يتم من خلال شق واحد، ويتم استخدامه بالفعل في المستشفيات في جميع أنحاء العالم لإجراء عمليات مختلفة بما في ذلك جراحات الكلى واستئصال المثانة.

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

وفي جناج آخر من المعرض، نرى نوعًا آخر من الروبوتات مختلف كل الاختلاف عن الإنسان الآلي الطبيب أو مقدم الخدمات، نرى روبوت "الفنان الفرنسي" ذو القبعة والشارب برسم رسومات للجمهور المحيط به.

كما دخلت الكلاب الآلية أيضا في المعرض وشاركت بشكل فعال وقوي، وهي الدعامة الأساسية لمعارض التكنولوجيا العالية ، بما في ذلك كلب B1 من شركة Unitree Robotics، وهي شركة مقرها في مدينة هانغتشو في الصين.

في المؤتمر، تصافح الكلاب الآلية المقدمة من قبل العديد من الشركات المصنعة رواد المعرض من خلال أياديهم الأمامية و تقف على أقدامها الخلفية. كما تم تصوير ابتكار آلي آخر وهو يلعب كرة السلة مع صديق له في ملعب مصغر في مركز المؤتمرات، وهو نوع آخر من الروبوتات المتخصصة في الرياضة.

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

ظهر في المعرض أيضا CyberOne، وهو عبارة عن إنسان آلي بقيمة 104000 دولار تم تطويره بواسطة شركة شاومي Xiaomi الشهيرة المتخصصة في الإلكترونيات ويمشي تمامًا مثل الإنسان.

روبوت CyberOne بخوارزمية تفاعل الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسمح له بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات، وفقًا لشاومي يمكن للروبوت التعرف على 85 صوتًا بيئيًا مختلفًا و45 مشاعر إنسانية.

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

وقد تم تصميم الروبوتات الأخرى المعروضة لتقوم بمهام الضيافة لزائري المعرض، لتحل محل الموظفين البشريين وربما توفير أموال المؤسسات. تم التقاط صور من فعاليات المعرض وخلالها نرى الأطفال وهم يتحلقون حول روبوت يقدم حلوى الآيس كريم، بينما يقدم آخر أكوابًا صغيرة من الشاي الصيني للبالغين.

وفي أماكن أخرى من المعرض، تقوم أذرع روبوتية بقطف التفاح من الكروم، بينما تقوم أذرع روبوتية أخرى بقذف كرات بينج بونج وتدليك الزائرين.