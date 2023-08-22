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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أشياء تحميك من الأمراض المزمنة والالتهاب

المرض والارهاق
المرض والارهاق

يعد الالتهاب أحد أهم الأسباب الرئيسية في الإصابة بالأمراض المزمنة فهو لا يصيب المفاصل فقط كما يعتقد البعض

لذا من المهم معرفة كيفية حماية الجسم من الالتهاب للوقاية من الأمراض المختلفة وهذا نعرضه لكم وفقا لما ذكرته كلية الطب بجامعة هارفارد

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 الخطوة رقم 1: تناول الطعام للتغلب على الالتهاب.

  العديد من "الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات" لا تستند إلى أسس علمية لذا من أفضل ثلاثة خيارات للنظام الغذائي بناء على أسس علمية موثوقة

الخطوة رقم 2: تحرك

 يمكن مكافحة الالتهاب  بمقدار مناسب من التمارين الهوائية وفي نفس الوقت لابد من معرفة مقدار  التمارين الرياضية التي قد تثير  استجابة التهابية   بالفعل  .

الخطوة رقم 3: تحكم في وزنك

 اكتشف الاستراتيجيات البسيطة التي تساعدك على التركيز على تقليل  دهون البطن - النوع الذي ينتج المواد الكيميائية المسببة للالتهاب

 

الخطوة رقم 4: احصل على قسط كافٍ من النوم .

 لا يؤدي النوم غير الكافي إلى حرمانك من الطاقة والإنتاجية فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الالتهاب - وهو أمر خطير بشكل خاص على صحة القلب. 

الخطوة رقم 5: توقف عن التدخين. يقول الخبراء إن التخلص من هذه العادة يمكن أن يؤدي إلى  انخفاض كبير في مستويات الالتهاب في غضون أسابيع قليلة 

الخطوة رقم 6: الحد من استخدام الكحول.

 عندما يتعلق الأمر بالالتهاب ، يمكن أن يكون الكحول صديقك أو عدوك. .

الخطوة رقم 7: قهر التوتر المزمن. 

 يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تطور الالتهاب ويسبب اشتعال المشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب ومرض التهاب الأمعاء 

الالتهاب الأمراض المزمنة التهاب المفاصل الروماتويدي التمارين الرياضية التمارين الهوائية ألتهاب المفاصل تقليل دهون البطن دهون البطن

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