فيديو مدهش.. أمريكيان يتناولان الطعام فوق شلال برازيلي بهذا السعر

على ارتفاع 80 مترا فوق شلال في البرازيل، جلس صديقان أمريكيان يتناولان الطعام حيث أثار مقطع الفيديو الخاص بهما حالة من الدهشة بين الآلاف عبر مواقع التواصل.

حقق مقطع الفيديو الذي نشرته كريستيانا هيرت، البالغة من العمر 28 عاما، وهي مواطنة في فلوريدا، وصديقها مغني الراب "OnPointLikeOp"، الآلاف التفاعلات عبر تطبيق “انستجرام”.

تكلفة التجربة

وقالت كريستيانا هيرت: "هل تود تناول الطعام فوق شلال شلال كاسكاتا دا سيبولتورا مقابل 5 الآلاف دولار".

ولفتت: "يمكنك أيضا الاستلقاء على الأرجوحة الشبكية فوق الشلال، أو تجربة القفز بالحبال "البندول".

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “سأكون خائفا جدا”، “كنت أفقد شهيتي”، “أنتما شجعان جدا”.