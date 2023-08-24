فوايده هتبهرك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

يساعد إضافة الفلفل الحار والصلصات الحارة والمساحيق الساخنة إلى الطعام في حمايتنا من التسمم الغذائي، فيحتوي الفلفل الحار على العديد من الفوائد الصحية.

فوائد تناول الفلفل الحار

1. يفيد الجهاز الهضمي

قد يبدو هذا غير بديهي ، لكن الكابسيسين الموجود في الفلفل يعمل كمضاد للتهيج، تم إخبار الأشخاص الذين يعانون من القرحة منذ سنوات بتجنب الأطعمة الحارة ، لكن الأبحاث كشفت أن الفلفل مفيد للقرحة



2. يعزز صحة القلب

كما أنه يساعد في الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من ترسبات الدهون ، وبالتالي يعكس تجلط الدم الزائد، كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

3. يخفف آلام المفاصل

نظرًا لخصائص الكابسيسين القوية في تخفيف الآلام من الفلفل ، يمكن وضعه على الجلد لتقليل المادة الكيميائية P ، وهو المكون الذي ينقل رسائل الألم إلى الدماغ