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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل النيء

البصل
البصل

يعتبر البصل مصدراً جيداً لفيتامين C، يساعد فيتامين C جسمك على الشفاء و تعزيز صحة الجهاز المناعي .

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كما أن البصل مليء بمضادات للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، هذه هي الجزيئات التي يصنعها جسمك والتي تسبب الاصابة بالسرطان

تحتوي حبة بصل متوسطة الحجم على 9% إلى 18% من القيمة اليومية التي تحتاجها من فيتامين سي .

يحتوي البصل على يعتبر البصل مصدراً جيداً لفيتامين C، يساعد فيتامين C جسمك على الشفاء و تعزيز صحة الجهاز المناعي ومضادات  الأكسدة والمركبات التي قد تقليل المخاطر الخاصة بك من أمراض القلب عن طريق مكافحة الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول.

قد يساعد تناول البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مرضى السكري.

البصل غني بالإنولين البريبايوتكس وفركتو أوليجوساكاريدس ، مما قد يساعد على زيادة عدد البكتيريا الصديقة في أمعائك وتحسين وظائف المناعة.

المصدر healthline

البصل فيتامين C مضادات الأكسدة السكري المناعة

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