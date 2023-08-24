رسميًا.. النصر السعودي يتعاقد مع إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحب النصر بلاعبه الجديد، عبر حسابهم على موقع “تويتر”، مؤكدين توقيع اللاعب لعقد يربطه بالفريق لمدة 3 سنوات.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 27.5 مليون يورو.

وانضم لابورت لكتيبة التعاقدات الأجنبية لـ النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، البرازيلي أليكس تيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرتغالي أوتافيو، الفرنسي سيكو فوفانا، إضافة لتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو.