طريقة تحضير كيك الدخن الهشة.. اعرفيها

تعد الكيك من الوصفات المميزة التي يفضلها الكثيرون، وتعد كيك الدخن الهشة بالتمر من الوصفات المميزة.

مقادير كيك الدخن الهشة

٢ كوب دقيق الدخن

كوب السكر الأبيض

كوب حليب بودر

١٠ حبات معجون تمر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب الماء الفاتر

٢ بيض

١ ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات تحضير كيك الدخن الهشة

ضعي البيض والفانيليا في وعاء ويخفق جيدا.

أضيفي الحليب والزيت والسكر والبيكنج بودر مع استمرار الخفق.

ضعي الدقيق ثم ضعي الماء تدريجيا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

في صينية مدهونة بالزيت ضعي نصف الخليط.

وزعي التمر على العجين ثم اسكبي عليها النصف المتبقي.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٠ دقيقه تقريبا حتى تنضج.

اخرجيها واتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها.