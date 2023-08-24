عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير كيك الدخن الهشة.. اعرفيها

كيك
كيك

تعد الكيك من الوصفات المميزة التي يفضلها الكثيرون، وتعد كيك الدخن الهشة بالتمر من الوصفات المميزة. 

txt

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

txt

طريقة تحضير سلطة زبادي بالخيار

مقادير كيك الدخن الهشة

٢ كوب دقيق الدخن 
كوب السكر الأبيض 
كوب حليب بودر 
١٠ حبات معجون تمر 
ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
كوب الماء الفاتر
٢ بيض 
١ ملعقة صغيرة فانيليا 

خطوات تحضير كيك الدخن الهشة

ضعي البيض والفانيليا في وعاء ويخفق جيدا.

أضيفي الحليب والزيت والسكر والبيكنج بودر مع استمرار الخفق.

ضعي الدقيق ثم ضعي الماء تدريجيا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

في صينية مدهونة بالزيت ضعي نصف الخليط.

وزعي التمر على العجين ثم اسكبي عليها النصف المتبقي.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٠ دقيقه تقريبا حتى تنضج.

اخرجيها واتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها.

كيك كيك الدخن الهشة مقادير كيك الدخن الهشة خطوات تحضير كيك الدخن الهشة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من محمد صلاح على رحيله عن ليفربول.. ماذا فعل؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

4 حتى الآن.. مصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. علامات تحذيرية قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

احذري.. علامة في الظهر تشير لإصابتك بسرطان مميت

بعد حلق شعرها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. حلقت شعرها.. أسما شريف منير تثير ضجة من الكوافير| شاهد.. خلي بالكم.. دودة في الرنجة تسبب سرطان المريء

انتبه.. تناول الفول الأخضر يحميك من أمراض خطيرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول طبق فاكهة يوميا؟

مشروب رخيص الثمن يحميك من الزهايمر | تفاصيل

رقم 1 أهمها.. 3 فوائد لن تصدقها لهذا النوع من الشوكولاتة

ترشيحاتنا

تشغيل خط طيران مباشر بين كوريا الجنوبية ومصر .. تفاصيل

السودان.. جولة خارجية لـ البرهان قريبا

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. الإجهاد الحراري يهدد مليار بقرة

لا سيطرة لعملة دولية محددة.. مدبولي: بريكس يسمح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية

بشرى من تعليم القاهرة بشأن تحويلات المدارس قبل العام الجديد

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الاشخاص الاكثر عرضه للإصابة بالسرطان

50 صورة.. تفاصيل جوائز أفلام ومشاريع مهرجان عمان السينمائي

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

مشهد مرعب .. شاب عربي يحمّم أسدًا في مغسلة سيارات

قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ