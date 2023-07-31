من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الشهيه والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

ونقدم إليك طريقة تحضير كب كيك الفانيليا:

مقادير كب كيك الفانيليا

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة أو 3 ملاعق كبيرة زبدة لينه.

2 ملعقة صغيرة باكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح .

كوب سكر.

ملعقة فانيليا

3 بيضات حسب الرغبة .

حوالى ثلث كوب حليب أو حسب كثافة الخليط يضاف الحليب للحصول على القوام المطلوب .

يمكن إضافة سكر بودر للتزيين.

طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

- اخلطي الدقيق مع الباكينج بودر والملح.

- في وعاء اخر اخلطي الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا.

- ضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب.

- اخفقي الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف.

- ضعي الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج.



