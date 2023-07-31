عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

كب كيك
كب كيك

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الشهيه والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

ونقدم إليك طريقة تحضير كب كيك الفانيليا:

مقادير كب كيك الفانيليا

2 كوب دقيق
نصف كوب زبدة أو 3 ملاعق كبيرة زبدة لينه.
2 ملعقة صغيرة باكينج بودر.
نصف ملعقة صغيرة ملح .
كوب سكر.
ملعقة فانيليا
3 بيضات حسب الرغبة .

حوالى ثلث كوب حليب أو حسب كثافة الخليط يضاف الحليب للحصول على القوام المطلوب .

يمكن إضافة سكر بودر للتزيين.

طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

- اخلطي الدقيق مع الباكينج بودر والملح.

- في وعاء اخر اخلطي الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا.

- ضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب.

- اخفقي الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف.

- ضعي الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج.

 

كب كيك كيك كب كيك الفانيليا مقادير كب كيك الفانيليا طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

رسميا.. ننشر مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

بيراميدز ينهي اتفاقه مع لاعب من العيار الثقيل.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. بعد انتشاره في الهند.. أعراض خطيرة عند الإصابة بـ حمى الضنك.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. رقم غير متوقع

طريقة تحضير دجاج المقرمش بوصفة أشهر المطاعم

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

نشرة المرأة والصحة.. بفستان جلد الحيّة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة.. اعرف ماذا يحدث للرجال عند تناول الجوز؟

جمبسوت جريء.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

من غير تكاليف.. طريقة تحضير أم علي بالخطوات

لن تصدق.. كمية الملح في طعامك يؤثر على نومك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ليس صلاح.. ليفربول يكشف قائده للموسم الجديد

مدبولي: الدولة تعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها في الخارج

التعليم العالي: لا يحق للطالب دخول تنسيق الجامعات 2023 في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

فيديو

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ