ابقوا في أماكنكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي للجميع

امطار غزيرة ورياح عاتيه..

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نداء عاجلا إلى الجميع بضرورة الحيطة والحذر وكذا ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعـاد عـن أمـاكـن تجمـع السـيـول والمستنقعات المائيـة والأوديـة، وعدم السباحـة فيهـا كونهـا أمـاكن غير مناسبـة لذلك وتشكل خطورة.

كما شددت في بيان لها علي أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمـة ستتـأثر بأمطـار متوسطـة إلـى غزيرة قد تؤدي إلـى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطـة السرعـة مثيرة للأتربة والغبـار تشمل الطـائف وميسـان وأضم والعرضيـات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

وأشـارت إلـى أنـه يتوقع هطول أمطـار خفيفـة إلـى متوسطـة ورياح هابطـة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبـار علـى منطقة مكة المكرمة لتشمل مكـة المكرمـة والجموم وبحرة والقنفذة والـلـيث والمويـه والخرمـة ورنيـة وتربـة، وستتـأثر منطقتـا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.