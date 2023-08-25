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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب: انضمام مصر لبريكس دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

بريكس
بريكس

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن السياق العالمي الجديد يفرض متغيرات مهمة جدًا بعد أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن انضمام مصر لتكتل بريكس يدل على أن الاقتصاد المصري نفَّذ كل الإجراءات المطلوبة لأن يكون واحدًا من أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة كلها.

 

وأشار إلى أن العالم يبحث على شكل جديد للاقتصاد العالمي ومزيد من الأقطاب المتعددة في المشهد الاقتصادي العالمي، وتوجيه الدعوة لمصر من "بريكس" يعني أن الاقتصاد المصري واعد، وهذا بناء على الإجراءات التي تمت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد أن خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس غاية في الأهمية؛ لأن بعض نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يركز على قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديث البنية الأساسية على مدار العشر سنوات فمصر عملت الأساس للانطلاق الاقتصادي.

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