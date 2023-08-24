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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تكشف أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى بريكس

ماريا زاخاروفا، المتحدثة
ماريا زاخاروفا، المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية

كشفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى منظمة بريكس.

 

وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن منظمة البريكس هي المنصة التي تخلق الفرص للدول للوصول إلى العدالة، والتحرك نحو نظام عالمي أكثر عدلا.

 

وأضافت "زاخاروفا": "يبدو لي أن الكلمة الأساسية لهذه القمة، في هذه الأيام القليلة، هي كلمة العدالة، أي نظام عالمي أكثر عدلا، إن مجموعة البريكس هي التي تجعل من الممكن وضع ما هو حاجة ملحة للعالم موضع التنفيذ"، بحسب تصريحاتها لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

 وأشارت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن انضمام مصر وإثيوبيا يؤكد ارتفاع صوت أفريقيا على مستوى العلاقات الدولية، مقارنة بالأوقات التي كانت بعض الدول تستغل فيها القارة.

 

وأكدت أن أفريقيا هي التي غذت جميع أولئك الذين يطلق عليهم الدول الرائدة بمواردها لعدة قرون، ولكنها بدأت أخيرا ليس فقط في رفع صوتها، بل في العثور على مكان لائق".  

 

ونوهت "زاخاروفا" إلى أن اسم أفريقيا مرتبط في الإعلام العالمي بالأزمات إلا أن لا أحد سيذكر أن هذه الأزمات لم تخلقها أفريقيا، بل أولئك الذين جاءوا إلى هناك دون دعوة، واستعبدوها لعدة قرون، وسخروا منها بكل الطرق، ثم تركوها وراءهم". 

 

وتوصل زعماء دول البريكس إلى قرار بقبول بتوسيع المنظمة وقبول ستة دول هي مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وستفعل العضوية رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024.

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