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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باسل عادل: انضمام مصر إلى اتفاقية بريكس هو خطوة سياسية تحريرية

صدى البلد

علق المهندس باسل عادل مؤسس كتلة الحوار عضو مجلس النواب السابق،  علي انضمام مصر لإتفاقية البريكس.

 

قال عادل، إن انضمام مصر إلى اتفاقية بريكس هو خطوة سياسية تحريرية تأتي مصحوبة بتداعيات اقتصادية هامة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة”: "لا يمكننا البالغة إذا قلنا إن هذه الخطوة تُعد وسيلة فعالة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا إلى جانب ذلك، تُتيح هذه الخطوة فرصًا لتعزيز الصادرات المصرية وتنشيط حركة التبادل التجاري مع دول أعضاء بريكس، وتعزيز التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة، مما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري في مصر".


 وأوضح أن هذه الخطوة تمثل أول تحرك دولي جاد يهدف إلى تحطيم هيمنة الدولار على التجارة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي.

الاستثمارات المشتركة الأزمة الاقتصادية البريكس التجارة العالمية التبادل التجاري

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