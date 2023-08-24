باسل عادل : انضمام مصر لاتفاقية بريكس خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي

علق المهندس باسل عادل مؤسس كتلة الحوار عضو مجلس النواب السابق، علي انضمام مصر لإتفاقية البريكس.

وقال عادل في بيان له إن انضمام مصر لاتفاقيه البريكس خطوه سياسية تحررية بغلاف اقتصادي ، موضحا أنه أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار علي التجارة العالمية و اقتصاديات الدول.

وأكمل :" و قد لا ابالغ ان قلت ان تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية، كما تتيح ايضا تلك الخطوة خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية،وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر".