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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باسل عادل : انضمام مصر لاتفاقية بريكس خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي

باسل عادل
باسل عادل

علق المهندس باسل عادل مؤسس كتلة الحوار عضو مجلس النواب السابق،  علي انضمام مصر لإتفاقية البريكس.

وقال عادل في بيان له إن انضمام مصر لاتفاقيه البريكس خطوه سياسية  تحررية بغلاف اقتصادي ، موضحا أنه أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار علي التجارة العالمية و اقتصاديات الدول.

وأكمل :" و قد لا ابالغ ان قلت ان تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية، كما تتيح ايضا تلك الخطوة خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية،وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر".

المهندس باسل عادل مؤسس كتلة الحوار التجارة العالمية الصادرات المصرية الأزمة الاقتصادية

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