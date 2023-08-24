علاقات جيدة مع الأطراف الدولية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالانضمام لـ بريكس

وجه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بانضمام مصر إلى تجمع دول بريكس.

وقال مصطفى مدبولي في تصريحات له لقناة “ إكسترا نيوز”، :" هذه الخطوة حدثت بجهود دبلوماسية حثيثة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية".

وأضاف مصطفى مدبولي:" هناك العديد من المزايا بانضمام مصر لبريكس، والهدف من إنشاء بريكس هو تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي ويكون هناك توازن في عملية إدارة الملفات العالمية سياسيا واقتصاديا".

وتابع مصطفى مدبولي:" الرئيس السيسي حريص على أن يكون لمصر دور متوازن وعلاقات علاقة جيدة مع كل الأطراف الدولية".

وأكمل مصطفى مدبولي:" قبول انضمام مصر لبريكس ترجمة حقيقية للتوجه المصري، والهدف الرئيسي لتجمع بريكس هو تواجد قيادة متعددة الاطراف من كافة الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن بما يحقق المصالح المشتركة لكل الدول وعلى الأخص دول الجنوب".